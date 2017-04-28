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İHRACAT-İTHALAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

28 Nisan 2017 Cuma 11:54
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AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracat ve ithalat Almanya ile yapıldı

İHRACAT-İTHALAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı Mart 2016'da yüzde 49,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 46,7 olarak kayıtlara geçti.  AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı ve 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya, 1 milyar 321 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 28 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolarla Irak ve 874 milyon dolarla İngiltere takip etti. İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 783 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 770 milyon dolarla Çin, 1 milyar 599 milyon dolarla Rusya ve 952 milyon dolarla ABD izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar
Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 295 milyon 377 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 180 milyon 942 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Martta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 913 milyon 847 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 277 milyon 650 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" takip etti. Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 81 oldu. Martta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,2 olarak hesaplandı.

Ocak-mart dönemi
Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 37 milyar 869 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 7,7 artışla 50 milyar 394 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 3,3 artış göstererek, 12 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,1 oldu.

Anadolu Haber Ajansı
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