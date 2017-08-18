İHRACAT İÇİN KARA YOLUNDA 6 AYDA 765 BİN SEFER YAPILDI

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında yaptığı 77,5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 29'u kara yoluyla taşınırken, bu ihraç taşımaları için yaklaşık 765 bin sefer gerçekleştirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) verilerine göre, Türk plakalı araçlarla ihracat taşımaları için düzenlenen sefer sayısı, Ocak-Haziran 2017'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 606 bin 473'e yükseldi.

Türkiye'den yabancı plakalı araçların gerçekleştirdiği ihracat seferleri ise aynı dönemde yüzde 3 artışla 158 bin 315'e ulaştı.

Bu yılın ilk 6 ayında Türk ve yabancı plakalı araçlarla toplamda 764 bin 788 sefer yapılan ihraç taşımaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış kaydetti.

Söz konusu taşımalarda Türk plakalı araçlar yüzde 79, yabancı araçlar ise yüzde 21 pazar payına sahip oldu.

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 77,5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 29'una tekabül eden 22,3 milyar dolarlık kısmının kara yoluyla taşındığı dikkate alındığında, araç başına ihracat değeri ortalama 29 bin 187 dolar oldu.





- Rusya'ya ihracat seferleri artıyor

Söz konusu dönemde Türkiye plakalı araçların ihracat taşımalarında yüzde 15 artışla 235 bin 702 sefer düzenlenen Irak ilk sırada yer aldı.

Irak'ı Suriye, Almanya, Nahçıvan, İran, Gürcistan, İtalya, Fransa, Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Birleşik Krallık takip etti. Moğolistan'a ise bu dönemde Türk araçlar sadece bir ihracat taşıması gerçekleştirdi.

Bölgesel bazda ihracat taşımalarında en ciddi artış yüzde 15 ile Orta Doğu'da kaydedilirken, Avrupa yüzde 2 ile artış eğilimini sürdürdü.

Türkiye plakalı araçların yılın ilk yarısındaki ihraç taşımalarında en fazla artışın yaşandığı ülke yüzde 574 ile Rusya oldu. Bu ülkeye geçen yılın ocak-haziran döneminde 103 olan ihracat sefer sayısı, 2017'nin aynı döneminde 694'e yükseldi. Rusya sorununun çözülmesi ile birlikte Türk Cumhuriyetler'e olan ihracat taşımalarının da artışa geçtiği gözlendi.

Türkiye'nin ihracatını taşıyan yabancı plakalı araçlar arasında en rekabetçi ülke 31 bin 247 sefer ve yüzde 20 pay ile Bulgaristan oldu. İran ve Romanya plakalı araçlar ise Türkiye'nin ihracat taşımalarından yüzde 11'er pay aldı.

- Araç başına ortalama 53 bin dolarlık ithalat

Bu yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine göre Türk plakalı araçların ithalat taşımaları için düzenlediği sefer sayısı yüzde 15 artarak 221 bine yaklaştı. Türkiye'ye yabancı plakalı araçların yaptığı ithalat seferleri ise yüzde 2 yükselerek 111 bin seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk yarısında Türk ve yabancı araçlarla toplam 301 bin ithal taşıması yapılırken, 2017'nin aynı döneminde bu rakam 332 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde ithalat taşımalarında Türk araçların payı yüzde 64'ten yüzde 67'ye yükseldi.

Türk plakalı araçların yükleme ülkelerine göre ithal taşımalarında Almanya, yüzde 8 düşüş yaşasa da 48 bin 551 seferle yine ilk sırada yer aldı. Irak'tan yapılan ithalat taşımaları ise yüzde 156'lık artışla 40 bin 890'a yükseldi.

Bölgesel bazda ithalat taşımalarında en ciddi artış yüzde 94 ile Orta Doğu'da görüldü. Türkiye'ye ithalat seferleri Avrupa'da yüzde 3, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya'da ise yüzde 7 arttı.

Yabancı araçların yükleme ülkelerine göre ithal taşımalarında ise ilk 5 ülke İran, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Polonya olarak sıralandı.

Türkiye'ye ithalat taşıyan yabancı plakalı araçlar arasında en rekabetçi ülke 26 bin sefer ve yüzde 23 pay ile Bulgaristan oldu.

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 108,3 milyar dolarlık ithalatın yüzde 16'sına tekabül eden 17,6 milyar dolarlık kısmının kara yoluyla taşındığı dikkate alındığında, araç başına ithalat değeri ortalama 52 bin 976 dolar oldu.

- 447 bin araç boş döndü

UND verilerine göre, Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalarda Türk plakalı araçlar, bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 30 bin transit sefer gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Türkiye'ye boş giriş yapan Türk araçların sayısı yüzde 11 artarak 447 bine yükselirken, yabancı araçlar ise yüzde 3 azalışla 56 bin 503 boş giriş yaptı.

Bu dönemde yaklaşık 65 bin araç Türkiye'den transit çıkış yaparken, Türkiye'ye boş giriş yapan yabancı araç sayısı da 73 bin 540 düzeyinde gerçekleşti.

İhraç taşımalarında taşıtın bayrağına göre Türk-yabancı pazar dağılımı şöyle:

Taşıt Ülkesi Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran 2017 Değişim Pay Türkiye 559.149 606.473 8% 79% Yabancı 154.347 158.315 2% 21%

Anadolu Haber Ajansı