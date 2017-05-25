İGA'YA "EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN ŞİRKET" ÖDÜLÜ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanının inşaatını ve 25 yıllık işletmesini üstlenen İGA, 2017 yılının ilk çeyreğinde en fazla istihdam sağlayan şirket oldu. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hayata geçirdiği "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında verilen Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 ödülleri sahiplerini buldu. Şirket, 2017'nin ilk çeyreğinde gösterdiği performans ile "Çalışma Hayatında En Çok İstihdam Sağlayan Firma" kategorisinde Türkiye birincisi olurken, 2016 yılı için "En Çok Prim Ödeyen Firma" kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülü aldı. İstanbul Yeni Havalimanının İstanbul ile buluşması için artan bir hızla çalışmalara devam eden İGA, bu ay itibarıyla 23 bin 200'ü mavi yaka, 2 bin 800'ü beyaz yaka olmak üzere 26 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Yaz aylarında ise çalışan sayısının 30 bine yükselmesi bekleniyor.



"İstihdam projesini başarıyla yürütmek gurur veriyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İGA İnsan Kaynakları Direktörü Demet Gürsoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin en çok mavi yaka çalışan istihdam eden projesini başarıyla yürütmek bize büyük bir gurur veriyor. Ülkemizin ekonomide en önemli konularından biri olan istihdam alanında kalkınmasına yönelik katkılar ödüllendirilirken bu sahneden iki ödülle dönmek bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Tamamlandığında doğrudan ve dolaylı etkileriyle 225 bin kişinin istihdamına katkıda bulunacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, ekip arkadaşlarımızın gücü ve uzmanlığı sayesinde ülkemize yaraşır bir şekilde yükseliyor. Umarız gelecek sene de bu ödülleri farklı kategorilerde taçlandırırız."

Anadolu Haber Ajansı