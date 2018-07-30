İGA’DAN REKOR SERMAYE ARTIRIMI

İstanbul Yeni Havalimanı ile dünya sivil havacılığına önemli bir altyapı projesi kazandıracak İGA Havalimanları İşletmesi A.Ş. sermaye artırımına gitti. İGA Havalimanı İşletmesi’nin 26 Temmuz 2018 tarihli Genel Kurulu’nda alınan karar ile şirket, 4 milyar 450 milyon TL olan mevcut sermayesini 1 milyar 790 milyon TL artırarak 6 milyar 240 milyon TL’ye çıkardı. İGA’yı oluşturan konsorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon TL’lik beş eşit payla katıldılar. Bu artırım ile İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 615 milyon Avro’nun üzerine çıkmış oldu.

Aktif Büyüklükte Türkiye’de Dördüncü!

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı inşaatının yüzde 94’lük kısmının tamamlandığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul Yeni Havalimanı’nın Türkiye ekonomisine katma değer sunması için güçlü hedeflerimiz var. Ana hissedarlarımız bu hedefler doğrultusunda önemli sorumluluk almaya devam ediyorlar. Şu an İGA’nın sermayesi, Türkiye’nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükselmiştir. Bu karar, hissedarlarımızın Türkiye ekonomisine olan güveninin, İGA’nın havalimanı inşaatı ve işletmesi ile dünya standartlarının üzerine çıkardığının ve İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapacağının bir kanıtıdır. İşletmeye açılmamız için 90 günden daha az bir zaman kaldı. Bu sermaye artırımı ile hem şirket mali yapımızın güçlendiğini hem de açılışa kadar devam eden yatırımların hızlıca tamamlanacağını söyleyebiliriz. 2016 yılında bağımsız bir kuruluşa yaptırdığımız ekonomik etki araştırmasına göre İstanbul Yeni Havalimanı doğrudan ve dolaylı olarak 2025 yılına kadar 225 bin kişiye istihdam sağlayabilecek. Yaratacağımız ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 4,4 milyar dolara kadar çıkabileceği, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin %4,9 seviyesine kadar çıkabileceği öngörülüyor. Buradan da anlaşıldığı üzere İstanbul Yeni Havalimanı yeni bir ekonomik cazibe merkezi olacak ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır.”

Bu sermaye artırımı ile aktif büyüklüğü ve öz kaynaklarına göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olduklarını kaydeden Samsunlu, Fortune 500 listesindeki şirketler arasında THY, Tüpraş ve Turkcell’den sonra aktif büyüklüğü en yüksek dördüncü şirket olabilecek bir büyüklüğe ulaştıklarının altını çizdi.