İGA, GELECEĞİN UÇAK MÜHENDİSLERİNİ HAYALLERİNE UÇURUYOR

Geçen seneden farklı olarak bu yıl yarışmada sadece İstanbul’dan değil, tüm Türkiye’den lise öğrencileri yarışıyor.

İGA ana sponsorluğunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nün desteği ile Türkiye genelinden lise öğrencilerinin katılabildiği “İGA –Liselerarası Model Uçak Yarışması” için eğitimler başladı. Bu yıl, Türkiye genelinde “Hayallerine Uç” mottosuyla üçüncüsü gerçekleşen yarışmada, Türkiye’nin dört bir yanından katılım gösteren ve finale katılmaya hak kazanan 9 gruptan oluşan 36 genç, 29 Ağustos tarihinde yapılan kahvaltıyla eğitmenleriyle bir araya gelerek başlama vuruşunu yaptı.

İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen ve 3 hafta sonu sürecek eğitimlerde öğrenciler, bir model uçağı adım adım nasıl tasarlayacaklarını öğrenecek.

20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapılacak Teknofest İstanbul’da kapsamında gerçekleşecek yarışma finalinde öğrenciler, yaptıkları model uçaklarını jürilerinin beğenisine sunacak ve büyük ödüller için yarışacak. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekleriyle ödüllendirilecek.

Üçüncüsü düzenlenen yarışma bu sene İstanbul dışında okuyan lise öğrencilerine de ev sahipliği yapıyor. İGA, şehir dışından eğitime katılım gösteren öğrenciler için hem konaklama imkânı hem de gençlerin İstanbul’u daha yakından tanımaları için kültür turları da kapsayan bir program hazırladı.

Yarışmanın ana sponsoru İGA Havalimanı İşletmesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, üçüncüsü düzenlenen yarışma finalinin, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Teknofest kapsamında yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Bu yıl Türkiye genelinde 30 farklı okuldan 150 öğrencinin başvurduğu programımıza her geçen yıl ilginin artmasından dolayı gururluyum. Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanında geleceğin uçak mühendislerini ağırlamak ve onların ortaya koyduğu eserleri havada görecek olmak çok heyecan verici. Teknofest kapsamında yapılacak finale, zorlu yollardan geçerek gelen 36 öğrencimiz eğitim programlarına başladı. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, kendi tasarladıkları model uçakları, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda göklere yükseltecek. Geçtiğimiz 3 yılda (2016-2017-2018) toplam 430 öğrenci başvurmuş olup 113 öğrencimiz eğitim aldı. Gençlerimizle birlikte geleceği tasarlamaktan gurur duyuyoruz. Yarışma ile gençlerimizin Türk havacılık sektörüne olan ilgileri arttırmak, havacılık ve uçak mühendisliği gibi alanlara yönelmelerini sağlamak ve bu alanda kaliteli iş gücü oluşturmayı amaçlıyoruz.”