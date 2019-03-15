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IDC raporu: ESET, Mobil Tehditleri Engellemede Majör Oyuncu

Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, IDC raporuna göre mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.

IDC raporu: ESET, Mobil Tehditleri Engellemede Majör Oyuncu

Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, IDC raporuna göre mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.

15 Mart 2019 Cuma 18:02
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IDC raporu: ESET, Mobil Tehditleri Engellemede Majör Oyuncu

Mobil tehditleri engellemeye yönelik yazılım geliştiren 14 üretici, IDC MarketScape araştırmasında analiz edildi. Araştırmada ESET, mobil güvenlik yazılımlarıyla mobil tehdit yönetimi konusunda Majör Oyuncu olarak nitelendirildi.

Uluslararası pazar araştırmaları şirketi IDC bünyesinde geliştirilen IDC MarketScape, IT ve telekomünikasyon sektöründeki oyuncuların rekabetçi yapılarına ilişkin bakış açısı sunuyor. IDC MarketScape’in “Dünya Genelindeki Mobil Tehdit Yönetim Yazılımları 2018-2019 Üretici Değerlendirmesi” başlıklı analizinde bu kategoride hizmet sağlayan 14 öncü MTM (Mobile Threat Management) üreticisi incelendi. Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, bu analizde mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.

İlgili raporda, "ESET'in genişleyen ürün yelpazesi, ESET güvenlik ürünlerini kullanan standart kullanıcılar için bir güç unsurudur. Birleşik PC/mobil güvenlik ve yönetim nitelikleri, özellikle işyerinde büyük çaplı BYOD Android cihazları yöneten şirketler için ayrı bir öneme sahiptir" ifadelerine yer verildi.

Şirketler ESET uzmanlığına güvenebilirler

Raporu değerlendiren ESET Analiz İlişkileri Müdürü Zuzana Legáthová, “ESET'in Majör Oyuncu olarak nitelendirilmesi, ESET mobil güvenlik çözümlerinin sahip olduğu gücün önemli bir ifadesidir. Bu, aynı zamanda mobil tehdit yönetimi yazılımlarının giderek daha önemli hale geldiği bir ortamda yeteneklerimizin kanıtlandığını ifade etmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, tüm cihazlarını korumak için ESET'in uzmanlığına güvenebilirler. IDC MarketScape araştırması da bunun önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

ESET’in mobil güvenlik çözümleriyle ilgili ayrıntılı bilgi şu linkten alınabilir: 
https://www.eset.com/tr/home/mobile-security-android/ 

Son Güncelleme: 15.03.2019 18:38
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