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ICBC Turkey’de Üst Düzey Atamalar

Dünyanın en büyük ticari bankası ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’de üç üst düzey yöneticinin ataması gerçekleşti. Yapılan atamalar; görevlerini sürdüren yöneticilerin görev sürelerinin dolması ve ICBC içerisinde farklı bir göreve getirilmeleri nedeniyle gerçekleşti.

ICBC Turkey’de Üst Düzey Atamalar

Dünyanın en büyük ticari bankası ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’de üç üst düzey yöneticinin ataması gerçekleşti. Yapılan atamalar; görevlerini sürdüren yöneticilerin görev sürelerinin dolması ve ICBC içerisinde farklı bir göreve getirilmeleri nedeniyle gerçekleşti.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:04
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ICBC Turkey’de Üst Düzey Atamalar

Genel Müdürlük görevine atanan ve 1990 yılından beri ICBC’nin farklı departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Shaoxiong Xie, Xiangyang Gao’nun Yönetim Kurulu başkanı olarak atanması nedeniyle boşalan genel müdürlük görevine getirilen isim oldu. ICBC Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı olarak da görevini sürdüren Shaoxiong Xie, ICBC Turkey Genel Müdürlük görevine getirilmeden önce ICBC Hunan Şubesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktaydı.

1998 yılından itibaren ICBC’de görev yapmakta olan ICBC Turkey Genel Müdür Vekili, Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak daha önce atanmış olduğu görevlerine devam eden Jinhong Li, Mali İşler, Hukuk ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 

Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan ve Cross Border Finans Grubun’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yubao Chen, 1998 yılından beri ICBC bünyesindeki çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından itibaren Genel Müdür Vekilliği görevini de yürüten Yubao Chen ayrıca, ICBC Turkey kuruluşu olan ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Anahtar Kelimeler:
ICBCTurkeyüst Düzey
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