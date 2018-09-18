I-SUN ENERJİ ve HELIATEK, GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

I-SUN Enerji ve Heliatek gerçekleştirdikleri işbirliği ile dünyada güneş filmlerinde son teknoloji olarak gösterilen HeliaFilm®’i Türkiye’ye getirdi. Azalan kaynakların tüketilmesi yerine, yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmayı hedefleyen projenin ilk uygulaması Türkiye’de özel bir okulda gerçekleştirildi. Uygulanan teknoloji ile yılda ortalama 2500 kWh elektrik üretimi sağlanacak. Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda lider şirketi I-SUN Enerji ile Almanya’da faaliyet gösteren ve yeni teknolojiyi dünyaya kazandıran Heliatek, solar organik ince film teknolojisinin kullanıldığı HeliaFilm®’i Türkiye’ye taşıdı. Geleceğin dünyasında temiz enerji kullanımı ve çevre duyarlığının artması için gerçekleştirilen proje ile bir evin ortalama elektrik ihtiyacından daha fazlası bu teknoloji ile karşılanacak. Güneş enerjisinde Avrupa’nın öncü kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini belirten I-SUN Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Sarıkaya, gerçekleştirilen ortaklıkla ilgili şunları söyledi: “I-SUN Enerji olarak, solar enerjiyi gündelik hayatımızın parçası yapmak ve yenilikçi uygulamaları tüm insanlarımızla buluşturmak için kurulduğumuz günden bu yana çalışıyoruz. Güneş enerjisine dair çevreci ve yenilikçi fikirler geliştirerek; uzun vadeli en etkili çözümleri Türkiye’ye taşımak en büyük hedefimiz. Türkiye’de uygulamalarımızı yaygınlaştırıp yatırımımızı artırarak ülke ekonomimize de büyük katkı sağlayacağız”.

I-SUN Enerji Genel Müdürü Kutay Mutdoğan da Heliatek ile birlikte gerçekleştirdikleri bu pilot uygulamayla güneş enerjisi üretiminde son teknolojiyi Türkiye’ye getirmiş olmaktan büyük gurur duyduklarını ve güneş panellerinin kullanım alanlarının artırılması konusunda da projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. HeliaFilm® ve HeliaSol® adı verilen geniş alanlı, esnek organik güneş filmlerinin geliştirilmesinde ve üretiminde dünya lideri Heliatek’in Yönetim Direktörü ve CFO'su Jan Kiel de, “Türkiye, güneş enerjisi üretiminde iklim açısından çok uygun bir ülke. Bu nedenle İstanbul’da bu şekilde başarılı bir başlangıç yapmaktan çok memnunuz. I-SUN Enerji ile güneş enerjisi alanında mükemmel bir teknolojik anlayışa sahip olan önemli bir ortağa sahip olacağız. Birlikte, Türkiye'de enerji üretimini daha sürdürülebilir hale getirebiliriz ve böylece karbon emi syonlarını azaltmakta önemli bir katkıda bulunabileceğimizi düşünmekteyiz." dedi. Yarının dış cepheleri HeliaFilm® ile şekillenecek Solar organik ince film teknolojisinin kullanıldığı HeliaFilm®, ince ve hafif yapısı sayesinde, geleneksel güneş paneli teknolojisine göre daha fazla kullanım alanına sahiptir.

En az 10cm yarıçapa kadar esneyebilen yapısı, güneş filmlerine zarar gelmesini engellemekle birlikte üzerinde kir tutmamasını da sağlıyor. Bu sayede geleneksel panel teknolojisine göre bakım masrafları daha az oluyor ve verimlilik düşüşleri de yaşanmıyor. HeliaFilm®, geniş renk yelpazesi ile kentsel güç gereksinimini karşılarken beton cephelerin estetik olarak şekillenmesini de sağlıyor. Ürün, esnek yüzeylerde uygulanabildiği için de dünyada mimarlar ve planlamacılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ürün ayrıca kolay ve risksiz uygulama yöntemi sayesinde çelik, PVC kaplama, cam, polikarbon, alüminyum, folyo, fiber çimento veya beton yüzeylerin hepsine uyum sağlayabiliyor. Ürünün en önemli özellikleri arasında yük kapasitesi yetersiz olan yerlerde risk taşımaması, çatı penetrasyonu gerektirmemesi; tek bir mühendislik aşaması ile detaylı planlamaya ihtiyaç duymaması, rüzgâr yükü oluşturmaması ve çatının işlevselliğini zedelememesi de yer alıyor. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra, organik ince güneş filmi teknolojisinin geleneksel PV teknolojilerinden ayrıldığı kilit noktası ise sıcaklık artışına bağlı olarak verim kaybı yaşanmaması, bunun aksine %25 oranında verim artışı sağlayarak büyük avantaja sahip olması.