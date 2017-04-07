HÜKÜMETTEN DOLAR AÇIKLAMASI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Suriye operasyonu ve doların yükselişe geçmesi ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doların tekrar yükselişi ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, "İnşallah 16 Nisan ile ilgili olumlu gelişme mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek. Aldığım teknik bilgilere göre, Türk varlıklarına yoğun bir talep var. Türk kağıtlarına, Türk senetlerine, Türk hazine bonolarına yoğun bir yabancı talep var. Bu arada bir şekilde, son bir defa döviz ile ilgili spekülatif adımları, son bir iki defa denemek gibi bir gayretleri var. Hafta başından itibaren çok farklı bir şekilde rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye'nin bu spekülatif hareketleri geri bırakacağına inanıyorum. Tüm göstergelerimizle, gerek kurda, gerek faizde, gerekse uluslararası tahvilde Türk ürünlerine olan talebin artarak, yükselerek devam edeceğine inanıyorum. Onun için bunların geçici olduğuna, bunların bir iki günlük olduğuna inanıyorum. Tabi diğer taraftan bahane bulmak isteseniz her türlü bahaneyi buluyorsunuz. Vay, işte Amerika'nın Suriye'ye müdahalesi böyle algılandı, şöyle algılandı. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye 16 Nisan'dan sonra sağına soluna, arkasına bakmadan, güçlü adımlarla, bir daha istikrarla tereddüde düşmeden, öngörülük ile ilgili bir şey yaşamadan yoluna devam edecek" diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı