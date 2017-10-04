banner181
Ana SayfaEKONOMİ

“Hükümetimizin soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz”

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:45
Bu haber 90 kez okundu

Ulusal güvenliğin her zaman birinci öncelik olduğunu yineleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak konusundaki son açıklamalarını desteklediklerini belirtti. Diğer yandan bu yılın ilk 9 ayında Irak’a ihracatın yüzde 33 artarak 7 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Büyükekşi, Irak pazarının özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’daki illerimiz için önemli olduğunu, Irak konusunda atılacak adımlarda bu durumların göze alınarak hareket edilmesini umduklarını dile getirdi.

'Hükümetimizin soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Irak konusunda yaşanan son gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Büyükekşi, açıklamasında şunları söyledi:
“Irak’ta yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve Cumhurbaşkanımızın “Kuzey Irak Yönetimi yaptığı yanlıştan dönerse Türkiye, devleti ve milletiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadesinde olduğu gibi Hükümetimizin bu konudaki soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz.
Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimizi gibi bizim için birinci öncelik ulusal güvenliğimiz ve çıkarlarımızdır. Bu ikisine aykırı her gelişmenin karşısında olmaya devam edeceğiz.

Bu anlamda Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyor ve oradaki tüm dostlarımızın Irak’ın geleceğinde var olmalarını istiyoruz. Diğer yandan, Irak ihracatımızda başta gelen ülkelerden biri. 2016 yılında 7.6 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 9 ayında ise ihracatımızda yüzde 33 artış var; 7 milyar dolara ulaştık. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’daki illerimizin üretim ve ihracatında Irak önemli bir yer tutuyor. Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi çok sayıda ilimizin ihracatında Irak ilk sırada geliyor. Dolayısıyla, devletimiz tarafından Irak konusunda atılacak adımlarda bu durumların göze alınarak hareket edilmesini umuyoruz.”



 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.