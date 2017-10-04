“Hükümetimizin soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz”

Bu anlamda Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyor ve oradaki tüm dostlarımızın Irak’ın geleceğinde var olmalarını istiyoruz. Diğer yandan, Irak ihracatımızda başta gelen ülkelerden biri. 2016 yılında 7.6 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 9 ayında ise ihracatımızda yüzde 33 artış var; 7 milyar dolara ulaştık. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’daki illerimizin üretim ve ihracatında Irak önemli bir yer tutuyor. Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi çok sayıda ilimizin ihracatında Irak ilk sırada geliyor. Dolayısıyla, devletimiz tarafından Irak konusunda atılacak adımlarda bu durumların göze alınarak hareket edilmesini umuyoruz.”
Basın Bülteni
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