Hükümete fındık çağrısı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, fındık üretimimizin iyileşmesi ve fiyat politikasının üreticiyi desteklemesi yönünde bir yazılı basın açıklaması yaptı. Kaya'nın açıklaması şöyle:

Fındıkta yeni sezonun açılmasına 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Her sezon öncesinde olduğu gibi bu sezon öncesinde de tekel konumuna gelen yabancı firma ve bazı tüccarlar, 2019 fındık rekoltesini olduğundan daha yüksek gösterme çabası içine girdiler. "Fındık bol oldu, fiyatı da düşük olsun" diye uğraşan bu fırsatçıların fındık üreticisinin hakkını yemesine müsaade edilmemelidir.

Türkiye 2019 fındık rekoltesi konusunda ABD'de düzenlenen Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi'nde ortaya atılan inanılmaz rekolte iddiası, bu sezon fındık üzerine nasıl bir uluslararası oyunun ortaya koyulduğunu da göstermektedir.

Bu kongreye Türkiye’den katılan özel sektör ve Fındık Konseyi temsilcilerine göre, geçen yıl 515 bin ton olarak gerçekleşen fındık rekoltesi, bu yıl 815 bin ton olacakmış!

Piyasa oyuncularının fındık rekoltesini yüksek göstererek ‘’üreticiden fındık alım fiyatını aşağıya çekme’’ çabaları, ne yazık ki kamu kurumlarında destek bulmuş görülüyor.

Varlık nedeni gerçek değer ve ölçümlerle Türk Milletine ve ekonomiye hizmet olan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Trabzon Bölge Müdürlüğünün, rekolteyi 715 bin ton gibi yüksek bir rakamda göstermiş olması da anlaşılabilir değildir.

Gerek ABD’deki kongredeki ve gerekse TUİK tarafından yapılan rekolte açıklamaları gerçeğin çok üzerindedir. Uluslararası sermaye ve Türkiye’deki bir kısım özel sektör, üreticinin emeğini-alın terini ucuza kapatmanın peşindedir. En acısı ise 500 binin üzerindeki fındık üreticisi ailenin hakkını koruması gereken kamu kurumlarının da bu yalan ve emek sömürüsünün destekçisi gibi davranmasıdır.

Fındık sezonuna az bir süre kala hükümetin bütün bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacağı belirsizdir. Göstergeler, uluslararası ve bazı yerli sermaye firmalarının, üreticiden fındığı ucuza kapatma yaklaşımına hükümetin de göz yumacağı izlenimi uyandırmaktadır!

Ekonomideki ve tarımdaki kötü politikaları ile ülkeyi krize sokan Erdoğan yönetiminin, bütçe açıkları ve kamu kaynaklarının har vurup savrulması nedeniyle fındık üreticisine desteğin yapılmayacağı yolunda iddialar ortada dolaşmaktadır.

Bilindiği gibi hükümet geçen sezon, verilen tüm sözlere karşın fındığa desteği zamanında yapmamış, üreticinin elindeki fındığın yüzde 80’i ucuza piyasaya verildikten sonra Toprak Mahsulleri Ofisi devreye sokulmuş, böylece zaten zor durumda olan üretici iflasla ve büyük zararlarla karşı karşıya bırakılmıştır.

Hükümeti bugünden uyarıyoruz.

Fındık Üreticisinin hakkını koruyun,

Vicdanlı olun ve Fındık üreticisini rekolte yanıltmacaları ile uluslararası sermaye ve yerli tüccarların insafına terk etmeyin!

Hükümet olarak, gerçek rekolte konusunda bilimsel yollarla rakamları belirleyin ve kamuoyuna duyurun.

Tarım ve Orman Bakanlığı fındıkta ne gibi bir politika uygulanacağını gecikmeden bugünden kamuoyuna açıklamalıdır.

Bu Politikanın esasını üreticinin hakkının korunması oluşturmalıdır.

TMO, geçen yılki gibi sezon sonunda değil, sezon başında devreye sokulmalı, piyasanın gerçek anlamda adil oluşabileceği koşulları oluşturmalıdır.



