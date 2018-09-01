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HOTİÇ'TEN FLAŞ KONKORDATO KARARI

HOTİÇ'TEN FLAŞ KONKORDATO KARARI

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:24
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HOTİÇ'TEN FLAŞ KONKORDATO KARARI

Türkiye'de 150 satış noktası bulunan ünlü ayakkabı markası Hotiç konkordato ilan etti. Ünlü ayakkabı firması Hotiç kararını kamu oyuna böyle duyurdu.
Ünlü ayakkabı firması Hotiç, konkordato ilan etti. Hotiç CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı ifade edildi. Açıklamada şirketin son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiği ifade edildi.

Kamu Oyunun Dikkatine;

HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1938 yılından bugüne, Türkiye genelinde 150 satış noktası, 900’e yakın çalışanımız ile 1,5 milyonu aşkın müşterimize hizmet vermekteyiz. 

80 yıllık köklü geçmişimizde farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliğini öne çıkaran sektöründe lider ayakkabı ve aksesuar markasıyız. Tasarım ve üretiminin tamamı Türkiye’de yapılan, üretim teknolojisini, el işçiliğinin kalitesiyle birleştiren moda markası HOTİÇ olarak 2015 yılında Türkiye’den çıkan ilk global Türk ayakkabı markası olma hedefi ile ihracat yoluna çıktık. Tüm satın almamızı yurt içindeki tedarikçi partnerlerimizden yaparak, Türk ayakkabı ve çanta üretiminin gücünü de arkamıza alarak çok hızlı bir ivme yakaladık.

İki senede yedi katına çıkan ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık. İsviçre’den Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan markamız, şu ana dek kendi mağaza konseptimiz ile açılan bayiler aracılığı ile büyüdü. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL’de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz,  kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir.

Son dakika... Ünlü ayakkabı firması Hotiçten flaş konkordato kararı
Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 31.08.2018 tarihi itibariyle Av. Yunus Egemenoğlu tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato  talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış HOTİÇ markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır.

Son dakika... Ünlü ayakkabı firması Hotiçten flaş konkordato kararı
Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz.  Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 
HOTİÇ Ayakkabı ve Sanayi A.Ş. CEO Alihan Hotiç 

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