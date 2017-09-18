"HEDEFLERE MUTLAK SURETTE ULAŞACAĞIZ"

ZONGULDAK (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye artık karanlık oyunlarla, tezgahlarla, kurgularla, senaryolarla etkisiz kılınacak bir ülke değildir. Türkiye artık hain odakların, şer güçlerin bölecekleri bir ülke değildir." dedi. Özlü, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığı'nın bir otelde düzenlenen olağan kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin evrensel değerlerin siyaseti olduğunu söyledi.



"Milletimizin bütün renkleri, hassasiyetleri, özlemleri, hedefleri ve ilkeleri, AK Parti'de anlam bulmakta, AK Parti kimliğinde somutlaşmaktadır." diyen Bakan Özlü, şöyle konuştu: "Bizim 15 yıldır devam eden kesintisiz başarımızın sırrı işte budur. Bizler 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen, şahsiyet sahibi, dinamik, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir siyasi partinin mensuplarıyız. Milletimizi ayrıştıran değil, kaynaştıran bir partiyiz. Milletimizin arasına bariyerler kuran değil, gönül köprüleri kuran bir siyasi hareketiz. Tıpkı Ereğli'de olduğu gibi teşkilatlarına güvenen, onlarla birlikte yürümeyi onur sayan bir anlayışın temsilcileriyiz. Birileri milletimize yukarıdan bakabilir. Birileri milleti yok sayarak bildiğini okuyabilir. Birileri üst perdeden atıp tutabilir fakat biz milletimizle birlikte yürümeye, gücümüzü milletimizden almaya devam edeceğiz."



"2023 hedeflerinden asla geri adım atmayacağız"

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ekonomide, sanayide ve bütün alanlarda vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını anlatan Özlü, konuşmasına şöyle devam etti: "AK Parti'nin bu muhteşem başarısında gönül gönüle yürüdüğümüz sizlerin büyük emeği vardır. Bu salonda bulunan herkes, AK Parti teşkilatlarında sorumluluk alan herkes Türk siyasi hayatında benzeri olmayan başarılara imza atan kadrolardır. Bugüne kadar her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bilerek bugünlere geldik. Bundan sonra da AK Parti siyaseti elbette farklı olmayacak. Herkes şundan emin olmalıdır. Türkiye artık karanlık oyunlarla, tezgahlarla, kurgularla, senaryolarla etkisiz kılınacak bir ülke değildir. Türkiye artık hain odakların, şer güçlerin bölecekleri bir ülke değildir. Kalplerimiz aynı heyecanla çarptığı sürece bizim hızımızı kimse kesemez. Türkiye sizlerle birlikte, AK Parti kadrolarıyla birlikte, milletimizle birlikte 2023'e taşınacak ve Allah'ın izniyle 2053 yürüyüşüne devam edecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu 2023 hedeflerinden asla geri adım atmayacağız."



"Hedeflere mutlak surette ulaşacağız"

Bakan Özlü, 2023 hedeflerindeki en önemli halkalardan birini bilim, sanayi ve teknolojinin oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanlarda istikrarlı bir biçimde büyümeye, kalkınmaya devam ettiğini aktardı. Türkiye'nin sanayiyle daha da büyüyeceğinin farkında olduklarına değinen Özlü, Hükümet ve Bakanlık olarak, 3 temel hedef üzerinde yoğunlaştıklarını, bunlardan birincisinin "Bilim Merkezi Türkiye", ikincisinin "Teknoloji Üssü Türkiye", üçüncüsünün de "İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefleri olduğunu bildirdi. Özlü, bu hedeflere mutlak surette ulaşacaklarını vurguladı.



Filyos Endüstri Bölgesi

Türk sanayi devriminin önemli köşe taşlarından birisi olan Zonguldak'ın da yaptıkları çalışmalardan nasibini alacağını dile getiren Özlü, şunları söyledi: "Türkiye'de 5 yeni endüstri bölgesi kuruyoruz. Filyos Projesi, Batı Karadeniz'in ve Zonguldak'ın çehresini değiştirecek. Filyos Endüstri Bölgesi, 40-50 milyar liralık bir ciroya sahip olacak. Filyos'ta 2 milyar dolara yakın yatırım yapacağız. Allah'ın izniyle 12 bin kişiye yeni bir istihdam kapısı açacağız. Peki böylesine makro ölçekli, dev bir proje için neden Filyos'u seçtik? Çünkü, endüstri bölgesinin hemen yanında Türkiye'nin en büyük liman projelerinden biri devam ediyor. Burası, lojistik üs kurma açısından yerli ve yabancı yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor çünkü, 607 hektar büyüklüğünde olan bu bölge, karma endüstri bölgesi olması nedeniyle her sektörden yatırımcıyı kendine çekiyor. Filyos Endüstri Bölgesi Projesi, Batı Karadeniz'in sanayi ve lojistik kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak.

Filyos ve diğer endüstri bölgeleri, en az GAP kadar büyük ve değerli projelerdir. Bu bölgede üretilen demir çelik, yine kendi bölgesinde ham madde olarak kullanılacak. Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösterilecek. Bölgenin kamulaştırma çalışmalarını çok şükür tamamlamış bulunuyoruz. Projeyle bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini de mutlaka artıracak. İşsizlik azalacak. Zonguldak ve çevre iller, göç veren değil, göç alan şehirler haline gelecek."



"Bilimde, sanayide ve teknolojide çağın gerisine düşmeyeceğiz"

Bakan Faruk Özlü, tüm projelerdeki temel hedeflerinin vatandaşların ekmeğini büyütmek olduğuna dikkati çekerek, refah seviyesinin yükselmesiyle çocukların geleceğe daha umutla bakacağını dile getirdi.



"Çevremiz ateş çemberine dönmüş olsa da yurt içinde ve dışında terörle mücadelemiz devam etse de bunlar bizi asla büyüme hedefinden geri döndüremez." diyen Özlü, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bunun en son örneği birkaç gün önce açıklanan büyüme rakamlarıdır. Türkiye, ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 gibi önemli bir ivmeyle büyümeye devam etmiştir. Biz biliyoruz ki bu büyüme karşısında dünya şaşkına dönmüştür ama biz yine dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz. Hazır teknolojiyi kullanan değil, teknoloji üreten bir ülke olacağız. Bilimde, sanayide ve teknolojide çağın gerisine düşmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinde en büyük dayanak noktamız milletimiz olmaya devam edecek. AK Parti ailesi olarak, siyasete ve milletimize örnek davranışlar içinde olacağız."

Anadolu Haber Ajansı