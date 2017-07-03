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HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:05
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Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı, yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 41,93 ile domates geldi

HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR
ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 10,59 ile salatalık izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,91 ile sivri biber, yüzde 9,87 ile elma, yüzde 8,52 ile limon, yüzde 7,18 ile patlıcan, yüzde 6,98 ile koyun eti, yüzde 6,86 ile kabak ve yüzde 5,87 ile tavuk eti dikkati çekti.

- En çok domates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 25 ile PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,92 ile patates, yüzde 8,34 ile taze fasulye, yüzde 8,30 ile yumurta, yüzde 7,11 ile kadın ceketi, yüzde 5,34 ile muz, yüzde 4,34 ile erkek eşofmanı ve yüzde 4,31 ile cep telefonu ekipmanları izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde Değişim (Yüzde) 
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 28,14
Salatalık 10,59
Sivri biber 9,91
Elma 9,87
Limon 8,52
Patlıcan 7,18
Koyun eti 6,98
Kabak 6,86
Tavuk eti 5,87
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar 5,73
Şehirlerarası otobüs ücreti  4,01
Dana eti 3,62
Hazır kahve 3,44
Ampul 2,63
Saç bakım ürünleri 2,53
Parfümler 2,40
Pideler 1,98
Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları 1,97
Yastık 1,96
Özel lise ücreti 1,78

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Benzin -2,18
Mazot -2,23
Maden suyu ve sodası -2,34
Etek  -2,37
Çilek -2,39
Sweatshirt (çocuk için) -2,47
Tişört (kadın için) -2,68
Gömlek (erkek için) -2,94
Kuru kayısı -2,99
Tişört (erkek için) -3,51
Gömlek (kadın için) -3,95
Telefon ekipmanları (cep telefonu) -4,31
Eşofman (erkek için) -4,34
Muz -5,34
Ceket (kadın için) -7,11
Yumurta -8,30
Taze fasulye -8,34
Patates -10,92
PTT koli gönderme ücreti -25,00
Domates -41,93

Anadolu Haber Ajansı
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