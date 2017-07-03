HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR

|Madde
|Değişim (Yüzde)
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|28,14
|Salatalık
|10,59
|Sivri biber
|9,91
|Elma
|9,87
|Limon
|8,52
|Patlıcan
|7,18
|Koyun eti
|6,98
|Kabak
|6,86
|Tavuk eti
|5,87
|Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|5,73
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|4,01
|Dana eti
|3,62
|Hazır kahve
|3,44
|Ampul
|2,63
|Saç bakım ürünleri
|2,53
|Parfümler
|2,40
|Pideler
|1,98
|Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları
|1,97
|Yastık
|1,96
|Özel lise ücreti
|1,78
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Benzin
|-2,18
|Mazot
|-2,23
|Maden suyu ve sodası
|-2,34
|Etek
|-2,37
|Çilek
|-2,39
|Sweatshirt (çocuk için)
|-2,47
|Tişört (kadın için)
|-2,68
|Gömlek (erkek için)
|-2,94
|Kuru kayısı
|-2,99
|Tişört (erkek için)
|-3,51
|Gömlek (kadın için)
|-3,95
|Telefon ekipmanları (cep telefonu)
|-4,31
|Eşofman (erkek için)
|-4,34
|Muz
|-5,34
|Ceket (kadın için)
|-7,11
|Yumurta
|-8,30
|Taze fasulye
|-8,34
|Patates
|-10,92
|PTT koli gönderme ücreti
|-25,00
|Domates
|-41,93
Anadolu Haber Ajansı
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