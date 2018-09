Hazır giyim ihracatçıları Paris yolcusu

Türk Konfeksiyon Sektörü, dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 29 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 2018 yılının sekiz ayında 611 milyon dolar ihracat yapan Türk konfeksiyon sektörü, 2018 yılı sonunda 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

19-21 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yedinci kez düzenleyecek.

Paris’in dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, PV Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk firmalarının Sonbahar – Kış 2019-2020 sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sunma fırsatı bulacaklarını söyledi.

PV Manufacturing Paris Fuarı'na İzmir'den 14, İstanbul'dan 11, Denizli'den 3 ve Antalya'dan 1 firmanın katılımı ile Türkiye'nin bugüne kadarki en fazla firma ile iştirak edeceğini anlatan Sertbaş, "Söz konusu fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiriyor. 30 ülkeden yaklaşık 1.750 katılımcı yer almakta ve yüzde 71'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 55 bin profesyonel tarafından ziyaret ediliyor" diye konuştu.

Fransa'nın ithalatından yüzde 6 pay alıyoruz

Fransa’nın 2017 yılında 22.5 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal ettiği bilgisini veren Sertbaş, " Türkiye Fransa’nın konfeksiyon ithalatında yüzde 6'lık pay ile dünyada 4., Avrupa'da ise ikinci büyük tedarikçi konumunda. Türkiye’nin Fransa’ya konfeksiyon ihracatı 2018 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 10 artarak 611 milyon dolara yükseldi. Fransa, Türkiye'nin konfeksiyon ürünleri ihracatında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda’nın ardından 5.büyük pazar konumunda bulunuyor. Hedefimiz Fransa'ya ihracatta 2018 yılını 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmak" diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, EİB 13.Moda Tasarım Yarışmasının 5 finalistini de ödül olarak PV Manufacturing Paris Fuarı'nı ziyaret için Fransa'ya götürecek. Genç tasarımcılar, son moda trendlerini yerinde inceleme fırsatı sahibi olacak.

PV Manufacturing Paris Fuarı'na, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonu ile şu firmalar katılacak; " AKÇAKAYA GROUP TEKSTİL A.Ş.,AKÇINAR GIYIM URETIM SAN TIC LTD STI,APAZ TEKSTİL DIŞ TİC.SAN. VE LTD.ŞTİ.,AYDIN SCV TEKSTİL GİYİM A.Ş.,BİLSAR TEKSTİL SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş.,BOSPORUS TEKSTİL SAN. İTH.İHR.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.,DEMOTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.,DERA GİYİM KUYUM. İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ,DND TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.,EKEN TEKSTIL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,EKPEN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.,EROĞLU GRUP,FIRATTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.,GÜLSEN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.,İYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.,KAYNAK TEKSTİL PAZ.VE DIŞ TİCARET A.Ş.,KEFELİ GİYİM,LARMA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.,LEANA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş,MERGÜ TEKSTİL KONFEKSİYON TİC.LTD.ŞTİ.,MOSİ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ,MURAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,NARKONTEKS TEKSTİL İHR.İTH.SAN VE TİC.A.Ş.,PRF TEKSTİL PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.,RAL TEKSTİL LTD.ŞTİ.,SEYFELİ DIŞ TİCARET LTD ŞTİ,TULINE TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.,VERSİON TEKSTİL TURİZM SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş. ve YILMAZ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş."