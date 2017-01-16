HAZİNENİN YENİ GARANTİ SİSTEMİ BANKALARI RAHATLATTI

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi kefalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi için "Portföy Garanti Sistemi"ni (PGS) devreye soktuklarını, bununla başta KOBİ ve ihracatçı olmak üzere işletmelere kefalet sağlanmasında süreçlerin kısaldığını bildirdi. Şimşek, bankaları da önemli ölçüde rahatlatan bu sistem sayesinde bir aydan daha az sürede 13 binin üzerinde işletmenin düşük faizli krediye erişiminin sağlandığını açıkladı. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şimşek, reel sektörün desteklenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine destekli kefalet sisteminin daha kapsamlı bir hale getirildiğini ve sektör ayrımı gözetmeksizin bütün işletmelerin sistemden rahatça yararlanmasının sağlandığını belirtti. Bu düzenlemeyle kefalet limit ve oranlarının artırıldığına işaret eden Şimşek, ayrıca kredi kullanımını kolaylaştıran Portföy Garanti Sistemi'nin uygulamaya geçirildiğini, bununla kefaletlerin hızlı ve etkin bir mekanizma aracılığıyla sağlanmasının mümkün hale getirildiğini kaydetti. Şimşek, bunun Ziraat Bankası ve DenizBank aracılığı ile kullandırılan "Nefes Kredisi" kefaletlerinde başarılı sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, sistem sayesinde bir aydan daha az sürede 13 binin üzerinde işletmenin düşük faizli krediye erişiminin sağlandığını söyledi.



"Eksiklikleri hızla giderdik”

Uygulamalarda ortaya çıkan eksiklikleri tespit ettiklerini ve hızla giderdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Geçmiş yıllarda firmalarımızın finansmana erişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hazine tarafından geliştirilen kredi garanti sistemi işletmelerimizin çok az bir kısmının ihtiyaçlarına çare olmuştu. Bankacılık sisteminde Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletleri sadece yüzde 0,5 gibi çok küçük bir paya sahipti. Bize gelen en büyük şikayet KGF’nin iyi işlemediği ve kefalet verme sürecinin çok uzun ve sıkıntılı olması yönündeydi. Hazine, bu şikayetleri dikkate alarak yaptığı yeni düzenlemede kredi kefaleti tahsis sürecini 1 güne düşüren Portföy Garanti Sistemi'ni yürürlüğe koydu. Böylelikle reel sektörümüzü desteklemek amacıyla yaptığımız önemli düzenlemelerden olan kefalet sisteminin daha kapsamlı ve etkin hale getiren PGS ile başta KOBİ ve ihracatçı olmak üzere tüm işletmelere kefalet sağlanmasında süreçler kısaldı." Hem işletme sayısı bazında hem de kefil olunan kredi hacmi bazında kıyaslama yapıldığında PGS aracılığıyla Türkiye’nin kredi kefalet mekanizmasına seviye atlatıldığını vurgulayan Şimşek, kefaletlerin sağlanmasına ilişkin süreçlerin kısaltılmasının ve kefalet sağlama kriterlerinin objektif olarak belirlenmesinin bankaların kredi verme istekliliğini de artırdığını söyledi. Mehmet Şimşek ayrıca Hazine destekli kefaletler kapsamında verilen kredilerin daha düşük faiz oranları ile sağlanabildiğini ifade etti.



"Bankacılık sektörünün elini rahatlattık"

Portföy garanti sistemi ile bankacılık sektörünün riskli işletmelere de daha rahat kredi verebilmesinin önünün açıldığını belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kefalet sisteminde gerçekleştirilen yenilikler bankacılık sektörünün riskli işletmelere daha rahat kredi vermesini sağlarken, işletmelerin risklerini sağlayacağı kontra-garantiler ile paylaşan Hazine Müsteşarlığı bankacılık sektörünün sağladığı kredilere karşılık sermaye ayırması hususunda da elini rahatlatmaktadır. Bankacılık mevzuatına göre birinci grup teminat olarak sınıflandırılan Hazine destekli kefaletler ile verilen krediler için bankacılık sistemi karşılık ayırmak zorunda kalmayacaktır. Bu durumda Hazine destekli kefaletler ile verilen kredilerin kaynağı bankacılık sistemi tarafından daha ucuz hale gelmektedir. Böylece hem risk paylaşımı hem de Hazinenin güçlü teminatları sayesinde bankalarca risk düzeyi yüksek olan işletmelere de kredi verilmesinin önü açıldı."



"Adil bir tahsis sistemi geliştirilecek”

Tüm bankaların bu sistemin iyi çalışacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Şimşek, sistemde çıkabilecek sıkıntılara da çok hızlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bankalarımızın sistem hakkındaki en önemli çekinceleri kendilerine Hazine tarafından yapılacak kefalet tahsisatının hangi kriterler baz alınarak belirleneceği olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin olarak Hazinedeki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Tüm bankalarımızın kabul edeceği adil bir tahsis sistemi geliştireceğimize kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.









Anadolu Haber Ajansı