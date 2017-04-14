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HAZİNEDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNE "TAVAN FİYAT" UYARISI

14 Nisan 2017 Cuma 10:52
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Hazine Müsteşarlığı: - "Müsteşarlığımıza bazı sigorta şirketlerinin genelge ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde zorunlu trafik sigortası teklifi vermediği ve bu şekilde zorunlu sigortayı yapmaktan kaçındığına ilişkin başvurular intikal etmektedir"

HAZİNEDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNE
ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığınca, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edileceği bildirildi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortası  poliçelerinde çift taraflı zorunluluğun bulunduğu, işletenlerin bu poliçeye sahip olmak zorunda oldukları gibi ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketlerinin de poliçe düzenlemek mecburiyetinde bulunduğu hatırlatıldı.

Sigortacılık Kanunu'nun ilgili maddesinde Bakanlar Kurulu'nun, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebileceği ve sigorta şirketlerinin de faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamayacağı yönünde hüküm bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu hükme aykırı sözleşme yapmaktan kaçınanların adli para cezası ile cezalandırılacağının karara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirme neticesinde, 12 Nisandan itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı usul ve esasların yürürlüğe konulmasına karar verildiği hatırlatılarak,  konuya ilişkin Müsteşarlıkça "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge"nin yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu genelgeyle getirilen esaslara aykırı prim belirleyen ve aracı komisyonu uygulayan sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müsteşarlığımıza çeşitli kanallar vasıtasıyla, bazı sigorta şirketlerinin genelge ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde zorunlu trafik sigortası teklifi vermediği ve bu şekilde zorunlu sigortayı yapmaktan kaçındığına ilişkin başvurular intikal etmektedir. Bu çerçevede, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri hakkında, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Müsteşarlığımızca adli ve idari işlem tesis edilecektir."


Anadolu Haber Ajansı
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