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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YENİ TEDBİR PAKETİNİ DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan yeni tedbir paketini açıkladı. Kredi kanallarının açık tutulmaya devam edeceğini beirten Bakanlık, kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacağını ve kredi kapama talebi yapılmayacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YENİ TEDBİR PAKETİNİ DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan yeni tedbir paketini açıkladı. Kredi kanallarının açık tutulmaya devam edeceğini beirten Bakanlık, kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacağını ve kredi kapama talebi yapılmayacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 12:47
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YENİ TEDBİR PAKETİNİ DUYURDU

BUGÜN İTİBARİYLE DEVREDE
​Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz" ifadelerine yer verildi. Bankalar Birliği ile belirlenen tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak önlem alınacağı belirtildi.

5 MADDELİK YENİ TEDBİR PAKETİ

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir.

- Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir.

KREDİ KAPAMA TALEBİ YAPILMAYACAK

- Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.

- Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.

- 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi'ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir.

ahaber.com.tr

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