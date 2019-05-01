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Hazine borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 49,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 49,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 14:05
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Hazine borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 52 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. 

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 52 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. 
Bu dönemde dış borçlanma ise yapılmayacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 18,8 milyar lira, haziranda 11 milyar lira, temmuzda ise 19,5 milyar iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, mayıs 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 18,8 milyar liralık, haziranda 11,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11 milyar liralık, temmuzda da 21,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. 


Mayıstaki iç borçlanmanın 15,9 milyar lirasının piyasadan, 2,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 8,1 milyar lirasının piyasadan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 14,5 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. 

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 1 hazine bonosu, 1 kira sertifikası ve 11 tahvil ihalesi düzenlenecek. 
Mayısta 22 milyar liralık, haziranda 13,8 milyar liralık, temmuzda da 23,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 7 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. 

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da mayısta 3,2 milyar lira, haziranda 2,8 milyar lira, temmuzda ise 3,7 milyar lira olması öngörülüyor. 

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