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HAZİNE 2 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI

Hazine, 2028 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlandı. Tahvile 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep gösterdi.

HAZİNE 2 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI

Hazine, 2028 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlandı. Tahvile 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep gösterdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:32
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HAZİNE 2 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı ile 2 milyar dolar borçlandı. 17 Şubat 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.2, kupon oranı yüzde 5.1 oldu.

İhraç tutarı 17 Ocak 2018 tarihinde hesaplara girecek.

Tahvile 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 25'i ABD, yüzde 15'i Türkiye, 15'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 10'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İhracı Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC yönetti. Hazine dün yaptığı yazılı açıklama ile dolar cinsi olası bir ihraç için bankaları yetkilendirdiğini bildirmişti.

Bu ihraçla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.

Son Güncelleme: 10.01.2018 12:07
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