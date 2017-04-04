HAYAT KİMYA YATIRIMLA BÜYÜYOR

Türkiye'nin hızla büyüyen önemli kurumlarından Hayat Kimya, yatırımlarıyla hem üretime hem de istihdama katkı sağlayarak gelişim trendini devam ettiriyor. Hızlı tüketim, liman işletmeleri, inşaat, ağaç sanayi, enerji olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren Hayat Kimya, 40 şirketiyle faaliyet gösteriyor. 32 markası, 14.000'i aşkın çalışanı ile farklı sektörlerde hizmet verdiği müşterilerine yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunan Hayat Kimya’nın markaları, Türkiye'nin yanı sıra, bölgesel ve küresel piyasalarda da büyüyor. 100’e yakın ülkeye ihracat yapan kurum, özellikle hizmet verdiği sektörlerde bölgesel bir lider olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli’nin Başiskele İlçesi’nde Hayat Kimya’nın 800 milyon TL’ye mal olan non-woven ve esnek ambalaj tam otomatik depo tesislerinin açılışı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli’ne ilk adımını attığı günden bu yana toplam 2.7 milyar TL yatırım yaparak 2 bin 250 kişiye istihdam sağlayan Hayat Kimya, yeni yatırımlarıyla 600 kişiye daha iş imkanı sağladı.

İSTİHDAMA DESTEK

Bebek bezinde kullanılan non-woven tekstili ve tüm ürünlerinin ambalajını üreten tesisin yanı sıra Avrupa’nın en büyük otomatik deposunu bünyesine katan Hayat Kimya, hızlı tüketim sektöründe bu kapsamda uçtan uca üretim yapan ilk ve tek şirket oldu. Ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molfix, Molped, Papia ve Familia gibi bilinen toplam 12 markasını, Cezayir’den İran’a, Mısır’dan Rusya’ya pek çok farklı coğrafyada üretiyor ve 100’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Bakan Işık açılışta yaptığı konuşmada, “Cesaretinden dolayı, Türkiye sevdasından dolayı, Türk insanına hizmet etmenin haklı gururunu yaşamasından dolayı Kiğılı ailesinin değerli büyüğüne ve icranın başında olan değerli kardeşime gönülden teşekkür ediyorum. 800 milyon liralık bir yatırım ve 600 kişilik istihdam her babayiğidin harcı değil. Bu sayede 600 insan evine mutlu dönecek. 600 insan çoluk çocuğuyla daha rahat bir hayat sürecek. Hem bu insanların, hem de Kocaeli’ndeki insanların hayatına yardımcı olacak” dedi.

‘ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ’

Tesislerle 600 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı da şunları söyledi: “Toplam 800 milyon TL değerindeki bu iki yatırımımızla, şirketimize ve memleketimize benzeri görülmemiş bir teknoloji kazandırdık. Burada oluşturulan yeni iş sahalarıyla, 600 kişiye istihdam sağladık. Bu tesislerde üretilen yarı mamul ve ambalajın yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Memleketimizin birikimine katkı sağlayacak yatırımlarımıza devam ediyoruz.”