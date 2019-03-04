Hasanoğlu'nun projeleri MIPIM’de boy gösterecek

İnşaat sektöründe 25 yıllık deneyimi ile pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Hasanoğlu Şirketler Grubu, Reed Midem tarafından 12 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak MIPIM fuarında yerini alacak. Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun fuarda tanıtacağı yeni projeleri kendi özel mülkünde inşa edilecek ve BANU EVLERİ markasının devamı olacak. 155 milyon TL’lik arsa yatırımı ile gerçekleşecek projeler toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak. Aile odaklı olarak geliştirilecek dört yeni projenin toplam inşaat yatırım bedeli ise 255 milyon TL olacak.

MIPIM 2019’ta İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın 685 metrekarelik İstanbul Çadırı’nda Türk inşaat şirketlerinin mega projeleri tanıtılacak. Fuarda şirket olarak İTO’nun alanında yer alarak İstanbul’un tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirten Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “100’den fazla ülke ve 26 binden fazla gayrimenkul profesyonelinin katılması beklenen fuarda biz de standımızla bulunacağız. Bu yıl 30'uncusu düzenlenecek olan fuara, Türkiye 200'ü aşkın firmayla katılacak. Biz de bu yılki ana teması "Geleceği Etkilemek" olan fuarda yer alacağımız için çok mutluyuz. Fuarda dev İstanbul Çadırı içinde BANU EVLERİ markasıyla hayata geçirdiğimiz projelerimizi tanıtacak, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi anlatma fırsatı bulacağız. MIPIM’in katılımcı profiliyle 25 yıllık tecrübemizle inşa ettiğimiz projelerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.