‘HAMMADDE STOKÇULARI’ ÜRETİM VE İHRACATA DARBE VURUYOR

Türkiye ekonomisinin kalbi olan metal sektöründe ‘döviz fırsatçıları’ türedi. Son dönemde kurda yaşanan dalgalanmayı fırsat bilerek ürün stoklayan ‘hammadde tedarikçileri’ üretici ve ihracatçıyı zor durumda bırakıyor. Otomotivden kalıpçılığa, beyaz eşyadan savunma sanayine kadar üretim yapılan her alanda stokçuluğun başladığını söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu “Son 2 haftadır sektörümüzde üretim yapan şirketler hammadde sıkıntısı çekiyor. Bazı ithalatçı firmaların stokçuluk yaptığını duyuyoruz. Örneğin fren diski üretecek olan bir şirket döküm malzeme (hammadde) bulamıyor. Bu durum, üretim ve ihracatın kalbi konumunda bulunan sektörlere büyük zarar veriyor” dedi.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketlilik, birçok sektörde fırsatçıları beraberinde getirdi. Hükümet tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen stokçuluk yapmayı sürdüren bazı hammadde tedarikçileri, üretim ve ihracat sektörüne de darbe vurmaya başladı. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, son iki haftadır üretim tarafından hammadde tedarik sıkıntısı çekildiğini belirterek “Maalesef görüyoruz ki bu kriz ortamlarında fırsatçılık yapan birçok firma, kısa vadeli yüksek kazanç elde etme kaygısıyla krizin daha da derinleşmesine neden oluyor. Otomotivden kalıpçılığa, beyaz eşyadan savunma sanayine kadar üretim yapılan her alanda bu fırsatçılarla karşılaşmak mümkün” dedi.

2 HAFTADIR YAŞANIYOR

“Son günlerde duyduklarımız bizi hayrete düşürüyor” diyen Aydoğdu şu bilgileri verdi: “Üretim yapıp istihdam sağlayan; ihracat yapıp ülkesine kazanç getiren firmalarımız hammadde bulamıyor. Yükselen hammadde fiyatlarından daha fazla kazanç elde etmek için hammadde satışını durduran firmalar var. Bu tutum, hem güven ortamını sarsıyor hem de çok ciddi zararlar veriyor. Örneğin otomotivde fren diski üretecek olan bir firma hammadde (döküm malzeme) bulamıyor ya da kalıp üretecek olan bir şirket hammadde tedarik sıkıntısı çekiyor. Zaten dünyada fiyatlar artış trendinde, birde üstüne dövizdeki artış gelince, hammadde tedarikçileri mallarını, fiyat daha da artacak düşüncesiyle stokluyor. Son 2 haftadır bunu yaşanıyor. Sektörde hammadde yok. Bunların çoğu da ithalatçı firmalar.”

BİZİ GÜÇLÜ KILAN ÜRETİMDİR

Türkiye’nin krizlere daha dayanıklı olması için üretim tarafından yeni bir sayfa açması gerektiğini belirten Aydoğdu “Hep belirttiğimiz gibi, Türkiye ekonomik krizlerden uzak durabilmek için çok daha fazla üretmeli. Bu gerçekleşmediği sürece ekonomimiz güçlü olamayacak ve bu tür krizlere karşı hep açık, korunmasız olacağız. Bizi var eden, koruyan, güçlendiren üretimdir. “Ölçek ekonomisi” dediğimiz, bir maldan çok fazla üretip birim maliyete düşürerek, ülke olarak rekabetçi konuma gelmeliyiz. Önümüzdeki süreçte, Endüstri 4.0’ı yakalayan ülkeler ve firmalar ayakta kalacak. Bu krizi aşıp ekonomide güven ortamının sağlanması için kamudan özel sektöre, ekosistemdeki tüm kitlelerin omuz omuza vermesi gerekir” diye konuştu.