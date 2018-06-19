Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94437
ALTIN
194.212
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2433
EURO
5.4729

HALKBANK’TAN ESNAFA ÖZEL PARAF AYRICALIĞI

HALKBANK’TAN ESNAFA ÖZEL PARAF AYRICALIĞI

19 Haziran 2018 Salı 15:54
1347 Okunma
HALKBANK’TAN ESNAFA ÖZEL PARAF AYRICALIĞI

Kurulduğu günden bu yana sağladığı özel desteklerle esnaf ve sanatkârın yanında olan Halkbank, şimdi de esnafa özel geliştirdiği ticari kredi kartı Paraf Esnaf’ı hizmete sundu. Esnaf ve sanatkarlar, 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip, tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekler.

Paraf Esnaf’ın diğer ticari kartlardan farklı olarak, esnafa özel olarak geliştirildiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Halkbank olarak 80 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyor ve Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine yönelik olarak sunmuş olduğumuz Paraf Esnaf’ın birçok özelliği var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf’la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek, ayrıca Paraf Esnaf ile yapacakları işlemler karşılığında ParafPara da kazanabilecekler.”

Esnaf nakit akışını Paraf Esnaf’la düzenleyecek

Halkbank’ın yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen Paraf Esnaf kart ile esnafın nakit akışını daha rahat düzenleyebileceğini belirten Arslan, “Sektörde bir ilk olan limit geçişkenliği özelliğiyle esnaf ve sanatkarlarımıza Paraf Esnaf limitini istediği gibi kullanma imkânı veriyoruz. Esnafımız, tedarikçi firma limitinin yetersiz kalması durumunda Paraf Esnaf kartın genel limitinden de kullanım yapabilme seçeneğine sahip olacak, ayrıca nakit ihtiyacı olduğunda nakit avans özelliği sayesinde de ihtiyacını karşılayabilecektir. Ayrıca, kredi hesaplarına tanımlanan Paraf Esnaf kart ile acil nakit ihtiyaçlarını tüm Halkbank ATM’leri aracılığıyla kredili mevduat hesaplarından da kolaylıkla çekebilecektir. Tüm bu özellikleriyle ayrıcalıklı bir ticari kart olan Paraf Esnaf’ın büyük ilgi göreceğine inanıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOSYAL MEDYADA CANLI VIDEO İZLEMEDE TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA
SOSYAL MEDYADA CANLI VIDEO İZLEMEDE TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA
KÖRFEZ BÖLGESİ 2 TRİLYON DOLARLIK PROJELERLE CAZİP BİR PAZAR
KÖRFEZ BÖLGESİ 2 TRİLYON DOLARLIK PROJELERLE CAZİP BİR PAZAR
PASHA BANK, AZERBAYCAN’DA İKİNCİ EUROBOND İHRACINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ
PASHA BANK, AZERBAYCAN’DA İKİNCİ EUROBOND İHRACINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim