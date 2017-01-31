HALKBANK'TAN ENERJİ YÖNETİMİNDE BİR İLK

Halkbank enerji performans göstergeleri oluşturacağı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemiyle enerji verimliliğini artırmak üzere fırsatları belirleyecek. Banka sera gazı emisyonlarının azaltımı ve olası olumsuz çevresel etkilerin azaltılarak çevrenin korunmasına konusunda geliştirdiği iyileştirmeleri de tüm faaliyetlerine entegre edecek.



Sürdürülebilir enerji yönetiminden taviz yok

Enerji tüketimini ve enerji kaynaklarını yöneterek verimlilik artışıyla birlikte sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu şunları söyledi: “Çevre ve enerji yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeye, elektrik ve su gibi enerji kaynak tüketimleri ile faaliyetlerimiz sonucunda oluşan çevresel etkileri kontrol altına almaya büyük önem veriyoruz. Enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürme esasıyla son olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduk ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile entegre ettik. Etkili bir enerji yönetimi için gereken süreç ve prosedürleri belirlediğimiz bu yapı sayesinde, daha sistematik ve sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemiyle hizmet vereceğiz.”



Halkbank’ın sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli bir virajı geride bıraktığını ifade eden Taşkesenlioğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bankamızın sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili iç denetim, hedef ve uygulamalar için çevre ve enerji prosedürlerimizi tamamladık. Sürdürülebilir enerji yönetiminden taviz vermeyecek ve dış ticaret açığının en büyük kalemi olan enerjinin tüketiminin azaltılması konusunda sektöre örnek olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”