HALKBANK’TAN %20 KREDİ VE MEVDUAT PAYI HEDEFİ

Halkbank Üreten Türkiye Buluşmaları'nın ikincisini Samsun'da düzenledi. 700'ün üzerinde sanayici ve KOBİ'nin katıldığı toplantıda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan reel sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri özel çözümleri paylaştı. Samsun ekonomisinin Karadeniz'in yükselen değeri olduğuna dikkat çeken Arslan, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak üzere geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle Samsunlu firmaların yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Samsun coğrafi avantajların yanı sıra göç bölgesi olması ve Karadeniz’in en büyük üniversitesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi’ne ev sahipliği yapması dolayısıyla nitelikli bir istihdam kaynağına sahip. Şehrin rekabet gücünü daha da yukarıya taşıyacak tüm yatırımları desteklemek hedefimiz. 2017 yılsonu itibarıyla Samsun’da nakdi ticari kredilerde yüzde 16,7, gayri nakdi kredilerde yüzde 11,4, toplam mevduatta yüzde 14,6 pazar payına sahibiz. Özellikle son 5 yılda ticari kredilerde yakaladığımız yüzde 129'luk artış çok önemlidir. 2 milyar TL ticari kredi desteği sağladığımız Samsun’da bu ivmeyi devam ettirmek ve ticari kredilerdeki pazar payımızı gelecek dönemde yüzde 20 seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz."

Samsun'da stratejik sektörler Halkbank'ın radarında

Büyük çoğunluğu KOBİ olmak üzere, Samsun'da 15 binden fazla firmaya ticari kredi kullandırdıklarını belirten Arslan şunları söyledi:

"Gıda sanayi, medikal, mobilya, balıkçılık ve tarım gibi stratejik sektörler başta olmak üzere, Samsun'da pek çok faaliyet alanında rekabetçi bir firma yapısı olduğunu görüyoruz. Özellikle sağlık ve enerji sektörlerinde gelişmeleri çok önemli buluyoruz. Kent ekonomisi için önem taşıyan tüm sektörlere özel geliştirdiğimiz yeni ürün ve hizmetlerle, 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Samsunlu firmaların yanında olmaya devam edeceğiz."

Halkbank’ın yeni ürünleri arasında KOBİ’lere Enerji Veren Kredi, Ortak Kazanç Kredisi,Mobilya Sektörü Destek Kredisi, Medikal Sektörü Destek Kredisi, Su Ürünleri ve Balıkçılık Kredisi yer alıyor. Bankanın yeni kredi ürünleri, 1 ila 2 yıl arasında değişen anapara ödemesiz dönemler ve 100 baz puandan başlayan faiz indirimi avantajıyla dikkat çekiyor.

Esnaf Lokantası Sohbetleri Samsun'da sürüyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 700'ün üzerinde sanayici ve KOBİ ile gerçekleşen Üreten Türkiye Buluşması’nın ardından Samsunlu esnaf temsilcileriyle öğle yemeğinde buluştu. Şehrin köklü esnaf lokantalarından İkizler Tandır Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, ünlü yemek yazarı Mehmet Yaşin esnaf lokantalarının önemini anlattı.

Halkbank'ın Samsun’da 10 yıl önce 120 milyon TL seviyesinde olan esnaf kredi riskini, geçen yıl 640 milyon TL seviyesine taşıdığını belirten Arslan şunları söyledi:

"Samsun'da 72 odaya kayıtlı 35 bin esnaf var. 13 binin üzerinde kredili esnaf müşterimiz olduğunu göz önünde bulundurursak, şehirdeki her üç esnaftan biri müşterimiz diyebiliriz. Esnaf Bankacılığı alanında sahip olduğumuz pazar payı 1,3 milyon kişinin yaşadığı bu kentte çok önemli bir orana denk düşüyor. Esnafımızın Halkbank’a teveccühü bizim için bir gurur vesilesidir."