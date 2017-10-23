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Halkbank’ın reel sektöre katkısı sürüyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:20
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Halkbank, yurt içi piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 1 milyar TL tutarında finansman sağladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kaynak çeşitliliğimizi artırırken, sermaye piyasalarımızı derinleştirmeye yönelik ihracımızı başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Halkbank'ın reel sektöre katkısı sürüyor
Finansal istikrarı ve uluslararası alandaki güvenilir marka algısıyla yeni iş birlikleri geliştiren Halkbank, 10 yıl vadeli 1 milyar TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvil ile Banka, sermaye yeterlik rasyosunu 50 baz puanın üzerinde artırarak yeni kredi verebilmek için de kaynak sağlamış oldu.


KOBİ bankacığının lider bankası olarak, reel sektöre verdikleri kesintisiz desteği sürdüreceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

"10 yıl vadeli tahvil ihracıyla hem bilançomuzdaki kaynak çeşitliliğini artıracağız hem de vade uyuşmazlığını azaltmış olacağız. Yatırımcılarımızın kısa vadeli mevduat yatırım alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla ileride Halka Arz şeklinde bir sermaye benzeri tahvil ihracı yaparak, bir ilke daha imza atmayı planlıyoruz. Bu tahvil ihracımız, yatırımcıların faiz riskini minimize ederken, halkımızın uzun vadeli TL enstrümanlarla kısa vadeli aylık mevduatlardan daha fazla risksiz kazanç elde etmelerine imkan sağlayacaktır.”


Halk Yatırım vasıtasıyla gerçekleştirilen 1 Milyar TL'lik ihracı kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamladıklarını belirten Arslan şunları ifade etti:

"Gelişmiş sermaye piyasaları öngörüsüyle reel sektörümüzün gelişimine katkımız sürüyor. Sermaye piyasalarındaki yeniliklerimizle ülkemize daha fazla değer katacağız. Sermaye piyasalarının gelişimiyle bankacılık sektörü üzerindeki faiz baskının azalması ve reel sektörün daha düşük maliyetlerle desteklenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." 
Basın Bülteni
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