HALKBANK TÜRKİYE’NİN ENERJİSİ OLACAK

Esnafa ve KOBİ’lere sağladığı desteği 80. yılında yenilikçi ürünlerle artıran Halkbank işletmelerin enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması amacıyla dört yeni kredi paketi sunacağını duyurdu. Türkiye’nin yerli ve milli enerji hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “İşletmelere sağladığımız finansal desteğin, yeni yatırımların yanında enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi öne çıkaran projelere dönüşmesi Türkiye için çifte kazanç olacak” dedi.

Türkiye’nin enerji hedeflerine destek olacak çalışmalarını sürdüren Halkbank, enerjide verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle “Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi”, KOBİ’lere Enerji Veren Kredi, Yeşil Enerji Kredisi ve Konut Yalıtımı Destek Kredisini sundu. Banka Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdiği ürünleriyle, düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgar enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara ve binaların ısı yalıtımını yapacak firmalara özel destek verecek.

Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflerden birinin de “yerli ve milli enerji” olduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Kısa süre önce uygulamaya alınan Ulusal Enerji Verimliliği Planı kapsamında, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden yolda en önemli hususlardan birinin enerji olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, sürdürülebilir bir kalkınma yeşil büyümeye dayalı olarak gerçekleşebilir ve katma değerli ürün imalatında daha az enerji tüketip daha yüksek verimliliğin sağlanması gelecek 15 yıl içinde 30 milyar dolar seviyesinde bir tasarrufun milletimizin cebinde kalmasına hizmet edecektir. Ülkemizin ekonomik stratejilerine duyduğumuz bağlılıkla biz de özel bir çalışma yaptık ve reel sektöre yönelik yeni ürünler geliştirdik. Firmalarımıza verdiğimiz finansal desteğin her alanda olduğu gibi, enerji alanında da verimliliğe dönüşeceğine ve ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz.”

Halkbank, söz konusu 4 kampanyasından birinden yararlananlara, ücretsiz 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapacak; 6 ay boyunca belirli bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilecekleri çeşitli paketler hediye edecek.

Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi

Halkbank enerji tüketimlerini azaltmak isteyen KOBİ’lere finansal kaynak ihtiyaçlarında destek olmak için Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisini geliştirdi. Bu krediden yararlanan KOBİ’ler, enerji tasarrufunda önemli rol oynayan düşük verimli elektrik motorları, vana, kazan, yalıtım ekipmanları, ısı pompaları ve enerji tasarrufuna konu diğer ekipmanlarını yüksek verimli modellere dönüştürmek için Halkbank kaynaklarından yararlanabilecek. Kredi ile bir yandan dönüşüm isteyen KOBİ’lere destek olunurken bir yandan da daha verimli makine ve ekipmanları üreten firmalara kaynak verilecek.

Kredi, 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli olmak üzere azami 7 yıla varan vade, alternatif geri ödeme seçenekleri ve avantajlı kredi oranları ile sunulacak. Krediden faydalanan firma sahiplerine 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası hediye edilecek.

KOBİ’lere Enerji Veren Kredi Paketi

Halkbank, KOBİ’lerin güneş paneli (GES) ve rüzgar türbini (RES) yatırımlarında farkındalıklarını artırmak ve finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarla karşılayarak Türkiye’de Yenilenebilir Enerji dönüşümüne destek verme amacıyla KOBİ’lere Enerji Veren Krediyi geliştirdi. Söz konusu krediden, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretmeyi ve kendi elektriklerini üreterek operasyonel masraflarını azaltmayı hedefleyen KOBİ’ler ile güneş paneli ve rüzgar türbini üretimi yapan firmalar yararlanabilecek. Krediyi kullananlar, çok büyük yatırımlara ihtiyaç duymaksızın, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimini sağlayarak enerji maliyetlerini azaltacak, elektrik faturası öder gibi kredi taksiti ödeyecek.

Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firmanın kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenecek. Avantajlı faiz oranları ile verilecek kredide, söz konusu rüzgar türbini veya güneş paneli teminat olarak gösterilebilecek.

Yeşil Enerji Kredisi

Halkbank yenilenebilir biyokütle enerji kaynaklarının elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanımını yaygınlaştırmak ve bu alandaki imalat sektörüne destek olmak amacıyla Yeşil Enerji Kredisini oluşturdu. Krediden, kendi enerjisini yenilenebilir biyokütle kaynakları kullanarak uygun maliyetle üretmek isteyen KOBİ’ler ve bu enerji üretim sistemleri için gerekli olan makine ve ekipmanların yurt içinde üretimini yapan firmalar yararlanabilecek.

2 yıla varan ödemesiz dönem ve azami 7 yıla varan vade ile verilecek kredide, alternatif geri ödeme seçenekleri ve indirimli faiz oranları uygulanacak. Ayrıca kredi kullanan firmaların kuracağı tesiste asgari yüzde 70 oranında yerli makine ve/veya aksam kullanılması durumunda ilave faiz indirimi verilecek. Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firmanın kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenecek.

Konut Yalıtımı Destek Kredisi

Halkbank binalardaki enerji tüketiminin toplam tüketimde sahip olduğu yüksek payı göz önüne alarak Konut Yalıtımı Destek Kredisini hazırladı. Kredi paketiyle deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı binalar inşa etme adına da sektöre destek verilecek. Paketten, binalarda enerji tasarrufu ya da enerji verimliliği sağlayacak türde yalıtım faaliyetlerini gerçekleştirecek olan KOBİ segment firmaları ile yalıtım ürünleri üreten üretici firmalar yararlanabilecek.

Avantajlı faiz oranlarına sahip olacak paket kapsamında, mantolama faaliyetleri yapan firmalara Halkbank POS’u bağlanacak ve konut sahiplerinin Paraf Kredi kartlarına taksit imkânı sağlanacak.