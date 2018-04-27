HALKBANK İLE BİRÇOK AİLE ERKEN TAPU SAHİBİ OLACAK

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 24 Nisan tarihinde başlatılanindirim kampanyası 18 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kampanyadan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri Halkbank üzerinden gerçekleştiren konut ve iş yeri sahipleri yararlanabiliyor. Halkbank'ın TOKİ İndirim Kampanyası, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranları ile 120 aya kadar vade imkânı sağlıyor.

Halkbank’ın TOKİ İndirim Kampanyası'yla bu yıl birçok ailenin, borcunu erken kapatarak tapu sahibi olmasını beklediklerini belirten Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÇÖDEK şunları söyledi:

“Gelenekselleşen TOKİ İndirim Kampanyamızla her yıl binlerce aile borçlarını erkenden kapatarak, konut ve iş yerleri tapularına kavuşma imkânı buluyor. Kampanyadan yararlanan müşterilerimiz yüzde 20 indirim fırsatından yararlanırken, kendilerine özel sunduğumuz kredi seçeneklerinden rahatça yararlanabiliyor. 80 yıllık tarihimiz boyunca müşterilerimizin her türlü finansman ihtiyacında yanında olduk. Halkbank’ın adına yakışan bir kampanyaya daha imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”