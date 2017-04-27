"HALKA ARZDA 10 YILIN EN HAREKETLİ ÇEYREĞİ YAŞANDI"

"EMEIA bölgesi jeopolitik belirsizlikten olumsuz etkileniyor"
Raporda, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgesinde devam eden jeopolitik belirsizliğin halka arz faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Bölgede halka arzlar 2017'nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 ile hafif bir yükseliş kaydetti. Global halka arz işlemlerinin yüzde 21'i EMEIA bölgesinden gelirken, halka arzlardan elde edilen global gelirin yüzde 15'ini oluşturdu. Hindistan ve Birleşik Krallık en aktif bölgesel piyasalar olarak öne çıktı ve bu ülkelerde sırasıyla 26 ve 12 halka arz işlemi yapıldı. ABD'de halka arzlar, 2017'ye güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte 2016'nın aynı dönemini hem işlem sayısı hem de gelir bakımından oldukça geride bıraktı. 24 halka arz ile elde edilen 10,8 milyar dolarlık gelir, 2015'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye işaret etti Ülkede bu yılın ilk çeyreğinde yapılan 4 halka arz, global olarak gerçekleşen en büyük işlemler olarak kaydedildi.
"Tablo 2017'nin geri kalanı için olumlu bir görünüm oluşturdu"
Raporda görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, global halka arz faaliyetlerindeki tablonun 2017'nin geri kalanı için olumlu bir görünüm oluşturduğunu dile getirdi. Halka arzların artmasının, global ekonomide devam eden belirsizliklere rağmen 2017'de büyümenin önünü açabileceğine işaret eden Canoğulları, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazı gelişmiş ülkelerde ekonomik göstergelerin iyileşme göstermesine paralel olarak, hisse senedi endeks performansları ve değerlemeleri de yukarı yönlü bir trend izliyor. Aynı zamanda volatilitenin de düşük olması halka arz algısını pozitif yönde etkiliyor. Türkiye'de ise 2017 ilk çeyrek itibarıyla birincil halka arz işlemi gerçekleşmediğini görüyoruz. Yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen en büyük birincil halka arz işlemi olarak nisan ayı içerisinde SPK'ya başvuran Mavi Jeans gösteriliyor.
Bu dönemde 4 şirket ikincil halka arzı gerçekleştirdi ve bu işlemler sonucu 1,25 milyar TL'si (326 milyon dolar) Zorlu Enerji'nin olmak üzere toplam 1,27 milyar TL (331 milyon dolar) fon elde edildi. Aynı dönem içinde halka arz yöntemi kullanılarak 6 adet borçlanma senedi ve 1 adet gayrimenkul sertifikası ihracı gerçekleşti. Toplam yurt içi ihraç limiti 46,6 milyar TL (12,5 milyar dolar) olan bu işlemler sonucunda 2,7 milyar TL bedelinde satış gerçekleşti ve 44 milyar TL'lik kısmı yurt içi satışa hazır durumda. En yüksek satış tutarları Türkiye Halk Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ'ye ait."
Anadolu Haber Ajansı
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