HALK GYO’NUN YARIYIL NET KÂRI 33,2 MİLYON TL

Yüksek kira gelirine odaklanan ticari mülk ağırlıklı portföyü ile yatırımcılarına değer katmayı sürdüren Halk GYO,yılın ilk yarısında 33,2 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Yılın ilk yarısında hayata geçen “Birlikten güç doğacak, Türkiye kazanacak” kampanyası kapsamında anahtar teslimlerine başlanan Bizimtepe Aydos ve Şehristan Konutları’nın satış fiyatlarında yüzde 20 indirim uygulayan Şirket, konut satış gelirlerinin etkisiyle toplam hasılatını 101 milyon TL’ye yükseltti.

Gayrimenkul sektörünü ileriye taşıyacak uygulamaların öncüsü, tamamlayıcısı ve destekçisi olma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları ifade etti: “Halk GYO olarak, faaliyetlerimize başladığımız 2010 yılından itibaren Türkiye’de gayrimenkul sektörünü her zaman ileriye taşıyacak adımlar attık. Bir yandan yeni projeler geliştirirken diğer yandan alternatif finansal yatırım araçları geliştirerek, müşteri ve yabancı yatırımcıların sayısında artışa yardımcı olma, ülkemizin marka değerine katkıda bulunma hedefiyle çalıştık. Bu anlayış doğrultusunda yüksek katma değerli projeler geliştirmeye ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Halk GYO markasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

GYODER, İNDER ve KONUTDER öncülüğünde hayata geçen “Birlikten güç doğacak, Türkiye kazanacak” kampanyasına verdikleri destekle hem Türkiye’nin hem de Halk GYO’nun kazandığını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin sözlerini şöyle devam etti: “2018’in ilk yarıyılı gayrimenkul sektörü için çok verimli bir dönem oldu. Haziran ayında toplam konut satışında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış gerçekleşti. Konut satışlarında yakalanan bu ivmenin yılın ikinci yarısında da sürmesi için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mayıs ayında konutta KDV ve tapu harcı indirimi ile başlayan ve konut kredisi faizlerindeki 0,98 desteği ile devam eden süreçte gerek kamu gerekse özel sektör, ekonomimizi ileriye taşımak adına çok başarılı bir dayanışma örneği gösterdi.”

Halk GYO’dan sektöre değer katan projeler…

Halk GYO, İzmir’in prestijli bölgesi Alsancak’ta Teknik Yapı ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan yeni projesinin hazırlıklarına devam ediyor. Stratejik konumu ve yaşanılabilir alanlarıyla şehrin kalbinde yer alacak proje; ticaret, konut ve turizm alanlarından oluşan karma özelliklere sahip olma avantajını sunacak. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de en büyük paydaşlarından biri olan Şirket, 2016 yıl sonunda başladığı inşaat çalışmalarında yüzde 20 inşaat seviyesine ulaştı. Şirket, 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kuleleri’nin hızla yükseldiği projenin finansmanı konusunda da sektöre örnek olacak adımlar attı. Halk GYO’nun Vakıf GYO ortaklığı ile 2015 yılında hayata geçirdiği Sancaktepe’de yer alan Bizimtepe Aydos ile 2016 yılında Er Konut ortaklığı ile Erzurum’da hayata geçirdiği Şehristan Konutları projeleri ise bulundukları bölgelerin markalı konut projesi olma özelliğini taşıyor. Anahtar teslimlerin başladığı projelerde son kalan dairelerin satışları da hızla devam ediyor.

Halk GYO 2018 Yarı Yıl Mali Verileri:

Toplam Aktifler: 2,4 milyar TL

Özkaynaklar: 2,0 milyar TL

Toplam Hasılat: 101,2 milyon TL

Net Dönem Karı: 33,2 milyon TL