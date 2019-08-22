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Hak-İş ile hükümet, anlaşmaya vardı

Hükümet ile Hak-İş'in anlaşmasına göre, kamu işçisine 2019 yılı için yüzde 8+4, 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek.

Hak-İş ile hükümet, anlaşmaya vardı

Hükümet ile Hak-İş'in anlaşmasına göre, kamu işçisine 2019 yılı için yüzde 8+4, 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:51
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Hak-İş ile hükümet, anlaşmaya vardı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Buna göre HAK-İŞ'e bağlı 70 bin kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme de yapılacak.

"YIL GENELİ TOPLAM DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 19'U AŞMIŞ OLACAK"

Konu hakkında açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3500 altında ücret alanlara 2019 ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam yapılması konusunda anlaştık. Yıl geneli toplam değişim oranı yüzde 19'u aşmış olacak. 2020 içinse 3+3 zam gerçekleştireceğiz. Uzlaştığımız zam oranları enflasyon altında kalırsa kamu işçilerimiz enflasyon farkı da almaya devam edecek." dedi.

HAK-İŞ NE TALEP ETMİŞTİ?

HAK-İŞ en düşük aylık brüt ücretin 4 bin 250 liraya çekilerek, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını istemişti. Sendika ilk altı ay için yüzde 15, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon artı yüzde 5 refah payı talebinde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 22.08.2019 18:13
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