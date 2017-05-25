GYODER'İN YENİ BAŞKANI FEYZULLAH YETGİN OLDU

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) yeni yönetim kurulu başkanı Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin oldu.Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYODER'in gerçekleştirilen 18. Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim ve başkan belli oldu. Yetgin, GYODER'in yeni yönetim kurulu başkanı olurken, görevini 2013-2017'te iki dönem başkanlık yapan Aziz Torun'dan devraldı. Genel kurulda konuşma yapan Yetgin, Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişiminde çok önemli bir rol oynayan GYODER'in bundan sonra da sektörde değişime imza atmaya devam edeceğini aktardı. Sektörün gelişmesi için azimle, el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Yetgin, "Ortak amacımız, gayrimenkul sektörünün büyümesi, güçlenmesi ve Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı



"Etkinlikler ihtiyaca yönelik düzenlenmeli"

Başkanlığı devreden Aziz Torun ise son derece verimli geçen faaliyet dönemleri ile GYODER'in sektörde çok daha güçlü ve etkili bir konuma geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yönetim kurulumuzun vizyon ve deneyimleriyle, ayrıca üyelerimizin de destekleriyle, sektördeki değişim ve dönüşümün mimarı olduk. Sektöre 'güç birliği' kavramını kazandırdık. Geniş katılımlı, geniş tabanlı bir yapı oluşturulup, her ölçekli bölgeden, her sektörel disiplinden temsilcilerin, yönetimde ve komitelerde bulunması ve onların bilgi ve deneyiminden yararlanılması gerekiyor. Yönetim, sürekli kendi performansını ölçecek işler yapmalı. Kendine yeni hedefler koymalı ve bu hedeflere ulaşıp ulaşamadığını sorgulamalı. Sektör için 'Dostlar bizi işte görsün' kabilinden zirveler, toplantılar değil, daha kalıcı işler yapılmalı. Konferanslar, raporlar, toplantılar, seyahatler her zaman ihtiyaca göre düzenlenmeli. Yönetim, beklenmedik olaylar karşısında acil pozisyon alma dinamizmine sahip olmalı."

Anadolu Haber Ajansı