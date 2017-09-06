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"GÜNEYDOĞU, TÜRKİYE'Yİ VE AVRUPA'YI BESLER"

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:12
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Güneydoğu coğrafyası bereketli toprağın tam merkezidir, biz bu toprağı harekete geçirir, buna fonksiyon verirsek emin olun bu bölge bütün Türkiye'yi ve Avrupa'yı besler"

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Güneydoğu coğrafyası bereketli toprağın tam merkezidir, biz bu toprağı harekete geçirir buna fonksiyon verirsek emin olun bu bölge bütün Türkiye'yi ve Avrupa'yı besler." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım potansiyelinin tam kapasiteyle Milli Tarım Projesi sayesinde kullanılmasının planlandığını söyledi.

Çiftçinin, üreticinin bilinçlendirilmesini önemsediklerini vurgulayan Fakıbaba, kısa süre içinde daha detaylı bilgilendirmelerin yapılması için de çeşitli projelerin oluşturulmasının planlandığını ifade etti.

Sertifikalı tohum kullanımını da yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Fakıbaba, verimli ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık vereceklerine dikkati çekti.

- "Bereketli toprağa göz dikiliyor"

Verimli tarım arazilerinin suyla buluşturulmasına çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Fakıbaba, "Suyu toprakla buluşturduğunuz zaman emin olun 7-8 problemi biz çözmüş oluyoruz. Ürün elde ettikçe tarıma dayalı sanayi bu sefer kendiliğinden gelecektir çünkü ana maddenin olduğu yer Güneydoğu'dur yani bütün Türkiye'nin tarım bakanıyım ama bu bölge bereketli hilaldir, bu bölgeye göz dikmelerinin nedeni petrol falan değil, bu bölgenin bereketli hilalinden, toprağından dolayıdır. Bu Güneydoğu coğrafyası bereketli toprağın tam merkezidir, biz bu toprağı harekete geçirir buna fonksiyon verirsek emin olun bu bölge bütün Türkiye'yi ve Avrupa'yı besler." diye konuştu.

- "İthalat vicdanen rahatsız ediyor"

Fakıbaba, gelecek 30 yılda dünyanın en büyük problemlerinden birisinin de gıda sorunu olacağını öngördüklerini, Türkiye'nin söz konusu sorunla karşılaşmaması için önlemini önceden alması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti iktidarı döneminde tarım alanında önemli mesafelerin alındığına işaret eden Fakıbaba, şu anda yaklaşık 50 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaştıklarına değindi.

Tarımın dünya açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak dışarıdan gıda ve hayvan ithal etmem, tarım ürünleri ithal etmem beni vicdanen çok rahatsız etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının adının Üretim Bakanlığı olarak değiştirmek lazım. Üreteceğiz, ihraç edeceğiz insanlar zengin olacak, ülkemiz daha büyük bir ülke olacak." dedi.


Anadolu Haber Ajansı
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