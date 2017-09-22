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"GÜMRÜK SAHASI GELECEK AY AÇILACAK "

22 Eylül 2017 Cuma 11:01
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: -"Biliyoruz ki sınır kapısı ve gümrüklerdeki her bir saatin, ticarete ciddi anlamda bir maliyeti var. Onun için gümrük ve dış ticarette işlemleri hızlandırılarak ihracata pozitif anlamda katkı sunmak istiyoruz" - "Geçmişte Karkamış Sınır Kapısı B tipi sınır kapısıydı ve sadece yolcu geçişlerine açıktı ama daha sonraki gelişmelerle beraber Karkamış'ı A sınıfı bir kapı haline getirdik. Günlük ortalama 100 aracın girip çıktığı bir kapı haline geldi. Amacımız bu ortalamayı 300'lere çıkartabilmek. İhtiyaç halinde ki, bunun projesini de çizdiriyoruz, daha modern kapıyı da planlıyoruz" - "Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı ile orada, Cerablus'ta bir anlamda Türkiye'nin desteğiyle hayatın, yaşamın devam etmesi, oradaki ticaretin canlandırılması ve o ticaretin Türkiye ile entegre edilmesi Karkamış Sınır Kapımızın önemini daha da artırmaktadır"

GAZİANTEP (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biliyoruz ki sınır kapısı ve gümrüklerdeki her bir saatin, ticarete ciddi anlamda bir maliyeti var. Onun için gümrük ve dış ticarette işlemleri hızlandırılarak ihracata pozitif anlamda katkı sunmak istiyoruz." dedi. 

Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile Karkamış ilçesinde inşaatı devam eden gümrük kapısında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep ticaretinde önemli yer tutacağına inandıkları Karkamış Sınır Kapısı'nı yerinde görme imkanı bulduklarını belirterek, kapıdaki inşaatın kısa sürede büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti. 

Kapının ekim ayında hizmete gireceğini aktaran Tüfenkci, şunları söyledi:

"Başta Gaziantep ticareti olmak üzere bütün Türkiye'ye hizmet edecek. Türkiye'de ihracata dayalı bir büyümeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla gümrük işlemlerindeki, kapılarımızdaki iş ve işlem sürelerini ne kadar hızlandırırsak o kadar Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, ticaretine katkı sunmuş oluruz. Biliyoruz ki kapılarda ve gümrüklerdeki her bir saatin, ticarete ciddi anlamda bir maliyeti var. Onun için gümrük ve dış ticarette işlemleri hızlandırılarak ihracata pozitif anlamda katkı sunmak istiyoruz."

- Gümrük sahası gelecek ay açılacak 

Tüfenkci, geçmişte Karkamış Sınır Kapısı'nın B tipi sınır kapısı ve sadece yolcu geçişlerine açık olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: 

"Ama daha sonraki gelişmelerle beraber Karkamış'ı A sınıfı bir kapı haline getirdik. Günlük ortalama 100 aracın girip çıktığı bir kapı haline geldi. Amacımız, bu ortalamayı 300'lere çıkartabilmek. İhtiyaç halinde ki, bunun projesini de çizdiriyoruz, daha modern kapıyı da planlıyoruz. Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı ile orada Cerablus'ta bir anlamda Türkiye'nin desteğiyle hayatın, yaşamın devam etmesi, oradaki ticaretin canlandırılması ve o ticaretin Türkiye ile entegre edilmesi Karkamış Sınır Kapımızın önemini daha da artırmaktadır. Karkamış Sınır Kapısı'nın, Habur ve Öncüpınar sınır kapılarımıza yakın olması da ayrıca buranın alternatif bir kapı olarak önemini de artırmaktadır." 

Vali Yerlikaya da Bakan Tüfenkci'nin 4 ay önce, Karkamış Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede eski halinden kurtarılması ve büyüklüğünün 5 kat artırılarak modern bir hale getirilmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Karkamış gümrük sahasının ekim ayının 20-25'inde hizmete açılacağını anlatan Yerlikaya, gümrük kapısına yakın bir yerde, Suriye tarafındaki 100 dönümlük bir arazi üzerinde de tırlar için bekleme alanı yapılacağını bildirdi.


Anadolu Haber Ajansı
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