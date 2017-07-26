GÜLLÜK YAT LİMAN SAHASI'NIN ÖZELLEŞTİRMESİ

ANKARA (AA) - Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Güllük Liman Sahası'nın Güllük Yat Limanı olarak özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 11 milyon 300 bin lira ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Elron İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi ve İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Açık artırmada başlangıç tutarı 11 milyon 170 bin 250 lira, artırım aralığı ise 50 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Denizcilik İşletmelerine AŞ'ye bağlı Güllük Liman Sahası, pazarlık usulü ve 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde, açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 11 milyon 300 bin lira ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihale, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Anadolu Haber Ajansı