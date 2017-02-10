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"GÜÇLÜ DESTEK İŞSİZLİK ARTIŞINI GERİYE DÖNDÜRECEK"

10 Şubat 2017 Cuma 12:38
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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: Özel sektör temsilcilerimizin istihdama, üretime, ihracata yönelik dinamikleri devreye sokması ve bizim de hükümet olarak istihdama verdiğimiz güçlü destek, inanıyorum ki önümüzdeki aylarda işsizlik oranlarındaki artışı geriye döndürecek. Çok basit veya teknik hatalar dolayısıyla teşviklerden yararlanamaz duruma taşıdığımız süreci, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde verdiğimiz yasa tasarısıyla inşallah bu ay içinde yasalaştıracağız.

İZMİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Özel sektör temsilcilerimizin istihdama, üretime, ihracata yönelik dinamikleri devreye sokması ve bizim de hükümet olarak verdiğimiz güçlü destek, inanıyorum ki önümüzdeki aylarda işsizlik oranlarındaki artışı geriye döndürecek." dedi.

Balçova Termal Otel'de İzmir'deki çalışma hayatının temsilcileriyle bir araya gelen Müezzinoğlu, eylülden bu yana sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çalışma hayatındaki mili seferberlik çalışmasının farklı bir boyutunu İzmir'de geniş bir çalışma yelpazesiyle gerçekleştireceklerini hatırlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"2016'nın zorlukları özellikle birçok yönde insanımızı etkilerken, ekonomi hayatımızı da üretimde de istihdamda da bazı zorlukları getirdi. İşsizlik oranlarımızda son aylarda yükseliş 11,8'lere kadar geldi. Önümüzdeki 2 ay içinde de kısmi de olsa hafif de olsa işsizlik oranlarında yükselme olabilir diye bekliyoruz. Özel sektör temsilcilerimizin istihdama, üretime, ihracata yönelik dinamikleri devreye sokması ve bizim de hükümet olarak verdiğimiz güçlü destek, inanıyorum ki önümüzdeki aylarda işsizlik oranlarındaki artışı geriye döndürecek. Yıl sonu itibarıyla hedeflediğimiz rakam 10, artı-eksi 0,5. Yani hedefimiz 9,5. Bu nedenle istihdam hayatında milli seferberlik eğilimini başlattık."

Müezzinoğlu, geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı eylem planının detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Çalışmaların, ekonominin dinamiklerini yeniden daha iyi noktaya taşıyacağına inandığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Ekonomiye ivme kazandıracak, ülkemizin üretimi ve ihracatını artıracak. O yönden İzmir de lokomotif illerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Çalışma hayatının sorunlarını azaltmak için bakanlık bünyesindeki 12 üst düzey bürokratın her cuma gününü farklı ilde geçirmeye başladığını dile getiren Müezzinoğlu, tüm kentlerden gelen talepleri değerlendireceklerine işaret etti.

İşverenlerin işbaşı eğitim desteklerinden yararlanma konusunda dile getirdiği sıkıntılarla alakalı yasal bir düzenlemeye gidileceğini hatırlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin bir firmamızın 500 çalışanı var ve 1 çalışanının kayıtla ilgili sorunu yakalamışız. O kayıtla ilgili '3 yıl süresince bütün teşviklerden yararlanamaz' gibi çok basit veya teknik hatalar dolayısıyla teşviklerden yararlanamaz duruma taşıdığımız süreci de bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde verdiğimiz yasa tasarısıyla inşallah bu ay içinde yasalaştıracağız. Burada yüzde 1'in altında teknik hatalar, ihmaller, 5 işçiyi geçmemekle sınırlı. Burada 1 ay hak mahrumiyeti ama tekrarında 3 yıl yararlanamama düzenini getiriyoruz."

Müezzinoğlu, enel sağlık sigortası olmayanlarla ilgili yapılan gelir testinin 3 farklı gruptan tek gruba ineceğini vurguladı.

Gelir testi mecburiyetini kaldıracaklarını ifade eden Müezzinoğlu, 'Yalnız 53 lira ödüyorum ve genel sağlık sigorta kapsamına giriyorum' yolunu açıyoruz. Bu imkanı yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yeşil kart uygulamasına muhatap olacak." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.


Anadolu Haber Ajansı
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