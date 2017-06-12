GÜÇLÜ BÜYÜME BORSADA REKOR GETİRDİ

İSTANBUL (AA) -

Haftaya yüzde 0,03 düşüşle 98.915,05 puandan başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte yüzde 5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde güçlü büyümesinin pozitif etkisiyle tarihinin en yüksek seviyesi olan 99.455,58 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 99.347,18 puandan seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda 3,5371'den güne başlayan dolar/TL, büyüme verisinin desteğiyle 3,5160 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3,52 sınırından alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 puanın üzerinde kapanışlar olması durumunda 100.000 puanın psikolojik direnç olarak takip edileceğini belirtti.

Dolar/TL'de 3,50'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,46'nın gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 3,5550'nin direnç konumunda olacağını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı