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GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:30
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Güne düşüşle başlayan gram altın, 143,4 lira seviyesinden alıcı buluyor.

GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI




İSTANBUL (AA) -

Dün, dolar/TL'deki yükselişlere karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 143,9 liradan tamamladı. 

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek 143,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 962 liradan alıcı buluyor. 

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,74 değer kaybederek günü 1.251,3 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.250 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde negatif görünümün devam ettiğini söyledi.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı tutumunun piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

Yurt içi piyasalarda, dün dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade eden Memiş, Fed tutanakları öncesinde gram altının 142-147 lira bandında işlem görebileceğini bildirdi. 







Anadolu Haber Ajansı
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