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GRAM ALTIN 144 LİRANIN ÜZERİNDE

23 Mayıs 2017 Salı 11:34
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Güne yükselişle başlayan gram altın, 144 liranın üzerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 144 LİRANIN ÜZERİNDE
İSTANBUL (AA) -  Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 143,4 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 144,2 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar/TL'deki artışa paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 144,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını ise 969 liradan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, altının ons fiyatı da 1.259 dolar seviyesinde bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında 1.250 doların destek seviyesi olarak takip edileceğini, piyasaların jeopolitik risk algısıyla fiyatlama yapmaması durumunda sakin seyrin devam edebileceğini ancak tedirginliğin devam etmesi halinde risk algısıyla beraber altının ons fiyatının 1.270 doları test edebileceğini söyledi. 

Memiş, altının gram fiyatında 142 liranın güçlü destek seviyesi olarak takip edileceğini belirterek, "Dolar/TL kurunda ve altının ons fiyatında toparlanma başlarsa altının gram fiyatı yükselişlerini 147 lira seviyesine kadar sürdürebilir. Bugün altının gram fiyatının 144,10-145,90 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.

Bugün ABD tarafından açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, dün gece İngiltere'de gerçekleşen terör eyleminin jeopolitik riskin artmasına neden olabileceğini ve bu terör eyleminin yatırımcıları güvenilir liman arayışına itebileceğini kaydetti. 




Anadolu Haber Ajansı
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