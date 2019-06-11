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Google, haber sitelerinden 4,7 milyar dolar kazandı

Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4,7 milyar dolar gelir elde etti.

Google, haber sitelerinden 4,7 milyar dolar kazandı

Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4,7 milyar dolar gelir elde etti.

11 Haziran 2019 Salı 16:58
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Google, haber sitelerinden 4,7 milyar dolar kazandı

Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance'nin araştırmasına göre, Google, sayfa trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri yoğun olarak kullanıyor.

Şirket geçen yıl haber kuruluşlarının ürettiği içerikler aracılığıyla 4,7 milyar dolar gelir sağladı. Google'ye karşılık tüm Amerikan haber endüstrisi ise dijital reklamlardan 5,1 milyar dolar gelir elde etti.

Google, kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kolaylaştırma amacıyla arama motorunun algoritmasını geliştirerek haberlerin listelenme biçimini değiştirmişti. Şirket, arama motoru ve mobil cihazlar için geliştirdiği Google Haberler uygulaması aracılığıyla birçok medya kuruluşundan gelen haber içeriklerini tek bir platform üzerinden kullanıcılara servis ediyor.

Aramaların yüzde 40'ı haberlerle ilgili

Araştırmaya göre, Google'da yapılan trend aramaların yüzde 40'ı haber içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra Google'nin varlıkları 2009 ile 2018 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 22 artarken, şirketin Google Haberler servisine erişim sağlayan tekil kullanıcı sayısı yılda yüzde 23 artış gösterdi. Haber servisine erişim sağlayan kullanıcı sayısındaki artışın, şirketin varlıklarının büyüme oranından fazla olması, haber içeriklerinin Google için taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

Google medya kuruluşlarına herhangi bir ücret ödemiyor

Araştırmada ayrıca, Google'nin haber içerikleri için medya kuruluşlarına herhangi bir ücret ödemediği ancak bu içerikler aracılığıyla ciddi oranda sayfa trafiği ve gelir elde ettiğine değinildi.

Google’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan araştırmanın hesaplamalarının yanlış olduğunu ve haber aramalarının büyük çoğunluğunda reklam gösterimi yapmadıklarını belirtildi.

Açıklamada "Google Haberler uygulaması ve arama motoru, haber yayıncılarının internet sayfalarına ayda 10 milyarın üzerinde trafik sağlıyor, abonelik satışlarını ve reklam gelirlerini artıyor. Dünyadaki tüm haber yayınlayıcılarını destekleyici bir teknoloji ve reklam partneri olmak için çok çalışıyoruz." denildi.

Son Güncelleme: 11.06.2019 17:02
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