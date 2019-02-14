Goodyear Lastikleri, 2019’u iş ortakları ile planladı

Goodyear Türkiye’nin 2019 yılı iş ortakları toplantısı 8-10 Şubat 2019 tarihinde Kıbrıs’ta Elexus Otel’de gerçekleşti. Goodyear Türkiye’nin 2019 yılı stratejileri ve önceliklerinin paylaşıldığı toplantıya şirketin çalışanları ve iş ortakları katıldı. İlginin yoğun olduğu etkinlik kapsamında 9 Şubat’ta gerçekleşen toplantı programı, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda hem binek hem de ticari lastik grubu strateji ve ürün portfoyündeki yenilikler ilgili fonksiyon liderleri tarafından paylaşıldı.

Goodyear Türkiye ailesine yeni katılan Akif Ece Oto Lastik, Barış Ebinç İnşaat Otomotiv, Gözde Lastikçilik Yedek Parçacılık, Otomotiv İnş. Gıd. Petrol, Nural Oto Lastik Otomotiv Taşıma, Platinyum Filo Hizmetleri ve Uspa Otomotiv Lastik’in aileye katılım rozetlerinin de takdim edildiği toplantı soru cevap bölümüyle tamamlanırken, etkinlik aynı günün akşamında Mustafa Keser’in yer aldığı gala konseriyle son buldu.