GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ İSTANBUL’DA BAŞLADI

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistem liderleri paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), Hilton Bomonti İstanbul’da başladı.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve 10. senesini kutlayan Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST), Global Entrepreneurship Network (GEN) Başkanı Jonathan Ortmans ve GECİstanbul Organizasyon Komitesi Platform Başkanı Ali Sabancı’nın 17 Nisan 2018, Salı günü açılış konuşmalarına start vermesi ile başladı.

GEC Organizasyon Komitesi üye kurumları Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar vePlatform Genel Müdürü Didem Altop’un konuşmaları ile devam eden GEC18IST açılışına rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.

Muhtar Kent (Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı), Hanzade Doğan Boyner (Doğan Online ve HepsiBuradaYK Başkanı), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding CEO’su) ve Erkan Duysal da(Arçelik İnovasyon Direktörü) açılışta konuşmacı olarak yer aldılar.

İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirecek GEC İstanbul Organizasyon Komitesi; Ali Sabancı’nın başkanlığında Endeavor, Habitat, TİM ve TOBB'dan oluşuyor. Kongre’nin stratejik partnerliğini Koç Holding ve Sabancı Holding üstlenirken, resmi Havayolu Sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor. Tüm bu kurumların desteği sayesinde, kongre 8 Milyon TL’yi bulan bir bütçeyle gerçekleştiriliyor.

GEC18IST’te 19 Nisan’a kadar, 170’i aşkın ülkeden 3.000’den fazla katılımcı yer alacak olup 300’ün üzerinde uluslararası uzman konuşmacı, 150’den fazla oturumda izleyicilerle buluşacak.

Türkiye’de de kutlanan Global Girişimcilik Haftası (Global Entrepreneurship Week – GGH) kampanyası, GEC, GBAN, GIST, Startup Nations Ministerial ve Global İş Melekleri Ağı, GEN’in en gelişmiş ve yaygınlaşmış çalışmalarının örneklerinden biri. GEN Buluşması, her sene GEC’in ilk günü, tüm dünyadan delegasyon üyelerinin katılımıyla tam günlük kapalı bir çalıştay şeklinde gerçekleştiriliyor.

GECIST18’de 15 Nisan Pazar günüKalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılımıyla 30 ülkeden bakan seviyesinde katılımcı ağırlayan “Startup Nations Ministerial” kapalı oturumu gerçekleştirildi.

16 Nisan Pazartesi akşamı yapılan Gala gecesine, organizasyon komitesi üyeleri, stratejik partnerler, 60’dan fazla kongre destekçisi ve uluslarararası delagasyon üyelerinin de dahil olduğu 500 den fazla kişi katıldı.

Dört günlük kongrenin ilk ve son günü kapalı etkinliklerden oluşurken, 17-18 Nisan günleri halka açık paneller ve atölyeler gerçekleşiyor. Kongre; “Innovation Culture”, “Exponential Thinking” ve “Zero Barriers” çerçevesinde STK, üniversite, lise, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra girişimci ve yatırımcıları da ağırlıyor.

Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat oldu.

Kongre’nin sloganı “GLOBAL BİR EKOSİSTEM İNŞA ETMEK”

Tüm dünyada girişimcilik gündemini İstanbul’da belirleyen Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi ileülkemizden “born-global” şirketler çıkmasına katkıda bulunulması ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

Global Entrepreneurship Network (GEN) Başkanı Jonathan Ortmans: “10 yıl önce dünya çok daha değişik bir yerdi. Piyasa çökmüştü ve uluslararası bir ekonomik kriz vardı. Girişimcilik dünyası yeni ayaklanmaya başlıyordu. 2018’e geldiğimizde ise dünya çok daha farklı. Baktığımız her yerde dijital atılımlar vehızla değişen teknoloji girişimcilik ekosistemlerini bütün dünyada geliştiriyor ve büyütüyor.”

Açılışta GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı: “Girişimci yenilikçi ve ilhan kaynağı olan kişidir.Değeri bilinen ve değer bilen bir kişidir. İlk önce biz bu işe girerken sadece yerel partnerlarımız vardı ve bu noktada global girişim ağı devreye girdi. Endeavor, Habitat, TIM ve TOBB’la yola çıktık. GEC18IST’in 2 seneyi aşan hazırlık süreci Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü.



Kongre’nin stratejik partnerleri Koç Holding ve Sabancı Holding olurken, Resmi Havayolu Sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor, yerel STK’lar ve devletimiz arkamızda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu olayın gidişatından son derece memnun olmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Girişimciliğin en üst kademesinde olması gerektiğini gösteren en önemli olaydır. Girişimcilik bize hem sosyal hem de ekonomik anlamda güç kazandıracak bir platformdur.

Girişimci için para sadece yeterli değildir. Önemli olan bunun gibi organizasyonlar arasında ne olup bittiğidir. Burada alınan vizyon ve gelişimler daha önemlidir.

Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yarattı. Ayrıca GEC18IST İstanbul’da düzenlenecek tek seferlik bir kongre olmanın ötesinde uzun soluklu bir dayanışma platformuna vesile oldu. Türkiye olarak global girişimcilik ekosisteminde aktif ve verimli bir şekilde rol alabilmemiz için, GEC18IST ile başlayan bu ortak dayanışma hareketinin gerçek bir platforma dönüşmesi gereklidir.” dedi.

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli: “ 4 senedir Endeavor Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum. Endeavor olarak Wences Casares (Patagonia) ve Nevzat Aydın (Yemeksepeti) gibi etkin girişimcileri destekliyoruz.



Bu girişimcilerin en büyük farkı etrafındakilerden daha büyük düşünmeleriydi. Bu şekilde ülkelerinde rol modeli oldular ve başka girişimcilerin de büyük düşünmesini sağladılar. Amacımız bu girişimcilerin artacağı ortamları yaratmak, onların işlerini kolaylaştıracak ekosistemleri inşa edip geliştirmek. GEC18IST’den çıkarımlarımızı tüm yerel ekosistem paydaşlarımızla el ele uygulamayı dört gözle bekliyorum.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır: Bugün geldiğimiz noktada Endeavor, TIM ve TOBB ortaklığında, Kaufman Vakfı önceliğinde harekete geçmiş olan Global Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Türkiye’deki ilgili tüm paydaş ve uzmanlara çağrı yaptık ve bugün 30’dan fazla paydaşın desteği ile çok aktörlü bir kongre tasarlamanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz.



Eminim GEC18İst global girişimcilik ekosisteminin bir adım daha iyileştirilmesine hizmet edecek; farklı ülkelerdeki deneyimleri paylaşma ortamı yaratacak; yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak ve aynı zamanda da keyifli bir zirve olacak. Global Girişimcilik Kongresi vesilesi ile İstanbul’un küresel girişimcilik ekosisteminde önemli bir çekim merkezi olma heyecanı artmıştır. Biz de Habitat olarak, bu hedef doğrultusunda bugüne kadar verdiğimiz desteği arttırarak bu süreci destekleyeceğimizi sizlerle paylaşmak isterim.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:“21. yüzyıl ekonomisi girişim ve yenilik ekonomisi. Yeniliğin tılsımı ise girişimciliğin ruhunda saklı. Bugün yeni fikirleri ve projeleri olan parlak girişimciler dünyanın her yerinde ön planda. Bu girişimciler ülkelerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Ünlü şairimiz CenapŞahabettin'in de dediği gibi “Dehanın ne memleketi, ne asrı olur; her yer onun, her zaman onundur.” Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk girişimcilerin, dâhiyane fikirleri ile öne çıktığını vurgulayan TİM Başkanı “Özellikle Balkanlardan Orta Doğuya, Afrika’dan ve Türki Cumhuriyetlere kadar birçok gencimiz, fikirlerini burada hayata geçiriyor.



Biz de, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ve yakın coğrafyadaki girişimlerin ülkemizde yerleşik hale gelmesi için çabalıyoruz. Hedefimiz, dünya genelinde Türkiye’yi girişimcilikte daha ileri noktalara taşımak.” dedi. Girişimciliğin bu toprakların havasında, suyunda olduğunu söyleyen TİM Başkanı “Görevimiz, ülkemizin dış ticaretini hedeflediğimiz seviyeye getirmek. Ancak, bunun sadece bir al – sat meselesi olmadığına inanıyoruz. İhracatı Ar-ge ile, İnovasyon ile, Tasarım ve Markalaşma ile, ve bunların yanında Girişimcilik ile beslemezsek, bu yemeğin tuzsuz olacağını biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü olan, 2023 hedeflerimize ulaşmamız için girişimciliğin öneminin bilincindeyiz.” dedi.

TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar: “Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ekonomik ve sosyal hayatta kapsamlı değişiklikleri beraberinde getiriyor. Girişimcilik tüm ülkelerde ekonomi politikası gündeminin en öncelikli maddesi olarak öne çıkıyor. Özellikle orta ve düşük gelirli ülkeler, yüksek gelirli ülkeleri kişi başı gelir seviyesinde yakalamak için girişimciliği sihirli bir anahtar olarak görüyorlar.



Girişimcilik ekosisteminin en önemli aktörü kamudur. Kamunun, sivil toplumun, özel sektörün ve üniversitelerin eşgüdüm içerisinde çalışması girişimcilik ekosistemini güçlendirecek doğru proje ve politikaları hayata geçirmesi için hayati önemdedir. Her şeyin çok hızlı değiştiği bu çağda uygulanabilecek proje ve politikalar da sürekli bir değişim içerisindedir. Küresel Girişimcilik Kongresi, dünyanın en önemli girişimcilik politika yapıcılarını ve kanaat önderlerini bir araya getirmektedir.



İki gün boyunca 167 ülkeden kongreye katılan uzmanlar başarılarını ve başarısızlıklarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Kongrenin 10’uncusunun Türkiye’de yapılmasının çok önemli bir anlamı var. Türkiye’nin hızla gelişen girişimcilik ekosisteminden farklı ülkelerden kongreye katılanların öğrenebilecekleri pek çok şey var. Benzer şekilde bizlerin de dünyanın geri kalanından öğrenebileceklerimiz var. Bu kongre çok değerli bir tecrübe paylaşım platformudur. Girişimciliğin gerek yerel gerekse de ulusal ölçekte bu kadar çok konuşulan bir zenginleşme aracı olarak öne çıkmasında çok önemli bir rol üstlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu önemli etkinliğin ev sahipleri arasında olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Platform Genel Müdürü Didem Altop:

Bu iki gün boyunca iki katta toplam 60’a yakın paralel seansta 250’ye yakın konuşmacı ağırlayacağız. Tüm katılımcılarımızı ilham almaya, paylaşmaya ve ufuklarını açmaya davet ediyorum.

Muhtar Kent (Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı): “Bana göre girişimcilik, yenilik yapmak için gerekli olan akıllı riskleri almaktan ibarettir. Gelecek on yıl ve sonrası için asıl soru şudur: İnovasyon ve büyüme kültürünü güçlendirmek için neler yapabiliriz?” dedi.

İstanbul’da 10. yılını kutlayan Kongre boyunca Muhtar Kent (Coca Cola YK Başkanı), NASA Astronotu Greg Johnson, Guy Peri (P&G Chief Data Officer), Fadi Ghandour (Wamda Capital Chairman), Jeff Hoffman (Colorjar YK Başkanı), Yossi Vardi (4 Years From Now YK Başkanı), Daniel Isenberg (Babson Üniversitesi Girisimcilik Ekosistemi Projesi YK Başkanı), Christopher Schroeder (Yatırımcı ve “Startups Rising” Kitabı Yazarı), Kristen Schrieber (AB KOBİ Komisyon ve Politikalar Başkanı), Alex Salkever (Futurist ve “The Driver in the Driverless Car” Kitabı Yazarı) ve Zainab Salbi (#MeToo Kadın Hareketi Öncüsü) gibi uluslararası iş ve girişimcilik dünyası liderleri sahne alıyor. GEC’de, ana seansların yanı sıra endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışılacağı Paneller, konu bazlı araştırmalar ve vaka çalışmalarının paylaşılacağı Learning Hub’lar, atölyelerin gerçekleşeceği Workshop Hub'lar ve networking fırsatı yaratacak saha ziyaretleri gibi 150’den fazla seans ve birçok farklı aktivite gerçekleşiyor.

Kongre boyunca iş ve girişimcilik dünyasının önde gelen fikir önderlerinin ağırlandığı ana seanslar, ilham verici konuşmacılarla endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışılacağı paralel seanslar, konu bazlı araştırma ve atölyelerin gerçekleşeceği Learning Hub, Workshop Hub’lar ve networking fırsatı yaratacak birçok farklı alan bulunacak.