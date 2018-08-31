Global e-ticaret sitelerine yeni Avrupalı rakip!

Teknolojinin hızla gelişmesiyle önemi artan e-ticaretin dünya genelindeki hacmi, son 4 yılda %112 artış göstererek 2,8 trilyon dolara ulaştı. 2021 yılına kadar %70 büyüme ile 4,8 trilyon dolar seviyelerine gelmesi öngörülen küresel e-ticaret hacminin %64’ünün, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylesine hızla büyüyen bir pazar, yeni girişimleri de beraberinde getiriyor. Türk girişimci Bayram Filikci tarafından kurulan Xpann.com, şirketler arasında ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan online bir pazaryeri uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Ticari kolaylıklar açısından, özellikle Avrupa kıtasına odaklanan ve Danimarka merkezli bir ekip tarafından yönetilen Xpann.com'a ilk 3 ayda 10 binden fazla tedarikçi kayıt olurken 1 milyondan fazla ürün listelendi. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki payının yaklaşık %50 olduğunu ifade eden Xpann.com Kurucusu Bayram Filikci, Xpann.com'un Türkiye’nin ithalat ve ihracat süreçleri için de önemli ticari fırsat yarattığını ifade etti.

Mayıs 2018 itibarıyla kullanıma açılan Xpann.com'a üye olan kullanıcılar birkaç dakika içerisinde mikrositelerini kurup ücretsiz bir şekilde ürünlerini listeleyerek milyonlarca kişiye ulaştırabilirken, alıcılar ise binlerce ürün çeşidine farklı filtreleme yöntemleriyle kolayca erişebiliyor. Global B2B ticaret platformlarından bir adım öne çıktıklarını ifade eden Filikci, “Mevcut pazaryeri platformlarından ayrıştığımız temel nokta: Her satıcı için Xpann altında bir mikrosite oluşturup ödeme sistemleri ve lojistik konusunda tedarikçilere yardımcı olmamız. Alıcılar için ise ürün önerileri noktasında oldukça gelişmiş bir yapay zeka algoritması kullanıyoruz” dedi.

“Her ay 10 bin yeni ziyaretçi Xpann ile tanışıyor.”

Xpann’in 1 yıllık hedeflerine yalnızca 3 ay gibi kısa bir sürede ulaşmasının Avrupa ekonomisi için önemli bir başarı göstergesi olduğunu belirten Filikci, sözlerine şöyle devam etti: “Çok hızlı büyüyoruz. Geride bıraktığımız sürede iki defa sunucularımızın kapasitesini yükselttik. Ürün çeşitliliği her ay 10 bin yeni ziyaretçiyi sayfamıza getiriyor. Henüz yatırım aşamasında bu verilere ulaşmak heyecan verici. Yetenek ve teknolojiyi harmanlıyoruz. Danimarka merkezli Avrupa’nın geneline yayılmış oldukça çalışkan bir ekibimiz var ve Xpann’i Avrupa’nın en iyi online pazaryeri yapmak için elimizden geleni yapıyoruz.”