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Gıda israfının bilançosu: 214 milyar lira!

Türkiye yılda 26 milyon tonluk gıdayı israf ederken, yılda 1.7 milyar liralık ekmeği israf ediyor.

Gıda israfının bilançosu: 214 milyar lira!

Türkiye yılda 26 milyon tonluk gıdayı israf ederken, yılda 1.7 milyar liralık ekmeği israf ediyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:44
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Gıda israfının bilançosu: 214 milyar lira!

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi.

TÜBİTAK'IN ARAŞTIRMASI

Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton olduğunu bunun karşılığının ise 214 milyar lira ettiğini belirten Akgül, "TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde." açıklamasında bulundu.

YILDA 1.7 MİLYAR LİRALIK EKMEK İSRAFI

Bu miktarın Türkiye'nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizen Akgül, Türkiye'de günde 4.9 milyon ve yılda 1.7 milyar ekmek israf edildiğine vurgu yaptı.

Akgül, Türkiye'nin dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da, su rezervleri bakımından, alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanımındaki politikaların yetersizliği, geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir. Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Dünya ülkelerinde değişken olan bu miktar, Türkiye'de ise, kişi başına günlük 217 litredir." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin üç tarafı suyla çevrili bir ülke olsa da tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke sayılmadığını kaydeden Akgül, "Türkiye genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 kilometreküp olup, bu rakam dünya ortalamasının (800 kilometreküp) altında, ortalama 501 kilometreküptür." şeklinde konuştu.

Akgül, son istatistiklere göre, her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte birinin kaybolduğunu veya israf edildiğini belirtti.

Akgül, "Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın maliyeti 680 milyar dolar iken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam 310 milyar dolar." diye konuştu.

İSRAF EDİLEN GIDA MİKTARI, DÜNYA NÜFUSUNUN 3 KATINI BESLEYEBİLİR

Meyve ve sebzeler en yüksek oranda israf edilen gıda ürünler olduğunu hatırlatan Akgül, "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından israf edilen gıda miktarı dünya nüfusunun 3 katını besleyebilecek miktarda." açıklamasında bulundu.

Akgül, şunları kaydetti: "Zengin ülkelerde sadece tüketiciler tarafından israf edilen gıda miktarı 230 milyon ton. Bu miktar Sahra Altı Afrika ülkelerinin ürettiği gıda miktarına eşit. Kişi başına düşen gıda israfı miktarları, dünyada kaynakların dengesiz dağılımını ortaya koymakta. Tüketiciler tarafından israf edilen gıda miktarı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 95-115 kilogram arasında iken, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya ülkelerinde bu miktar 6-11 kilogram arasında."

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