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GERİ DÖNÜŞÜMDEN 10 MİLYAR TL KATKI HEDEFLENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre 2017 yılında atık sektöründe 60 bin kişi istihdam edilirken ekonomiye yaklaşık 3,5 milyar TL katkı sağlandı. 2023 yılında istihdam sayısının 100 bin, ekonomik katkının yaklaşık 10 milyar TL olması hedefleniyor. Bu rakamların etkili atık yönetimi ile artabileceğini vurgu yapan IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Türkiye üretimde kullandığı ham maddelerin çoğunu ithal ediyor.Atıklarımızı doğru değerlendirdiğimizde ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayarak dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz. Üretimde kullandığımız ikincil ham madde oranını artırarak, ham madde ithalatını azaltabilir, dış ticaret açığını düşürebiliriz. Çevre teknolojileri alanında en son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergileneceği ‘IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı’ atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yeni açılımlar sağlayarak imalat, istihdam ve ihracat artışı olarak ülkemizdeki gelişmelere katkı sağlayacak” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN 10 MİLYAR TL KATKI HEDEFLENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre 2017 yılında atık sektöründe 60 bin kişi istihdam edilirken ekonomiye yaklaşık 3,5 milyar TL katkı sağlandı. 2023 yılında istihdam sayısının 100 bin, ekonomik katkının yaklaşık 10 milyar TL olması hedefleniyor. Bu rakamların etkili atık yönetimi ile artabileceğini vurgu yapan IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Türkiye üretimde kullandığı ham maddelerin çoğunu ithal ediyor.Atıklarımızı doğru değerlendirdiğimizde ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayarak dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz. Üretimde kullandığımız ikincil ham madde oranını artırarak, ham madde ithalatını azaltabilir, dış ticaret açığını düşürebiliriz. Çevre teknolojileri alanında en son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergileneceği ‘IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı’ atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yeni açılımlar sağlayarak imalat, istihdam ve ihracat artışı olarak ülkemizdeki gelişmelere katkı sağlayacak” dedi.

18 Eylül 2018 Salı 10:01
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GERİ DÖNÜŞÜMDEN 10 MİLYAR TL KATKI HEDEFLENİYOR

Kullandığımız birçok maddenin geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir hale gelmesi, hem doğal kaynaklarımızın korunması hem de sürdürülebilir bir ekonomi için büyük önem taşıyor. Atıklarımızın büyük çoğunluğunun geri dönüştürülebilir olduğunu dile getiren IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, değerlendirilmeyen her atığın ülkemize döviz kaybı olarak geri döndüğünü belirtti.

Atık Değil Hammadde

Sarıgöl sözlerini söyle sürdürdü: “Cam, kâğıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı, akümülatör, beton, organik ve elektronik atıklar gibi birçok madde aslında atık değil geri kazanabileceğimiz ürünler. Bunların geri dönüşümü önemli bir tasarrufu da beraberinde getiriyor. AB, geri dönüşüm, atıktan ham madde, ikincil ürün ve yakıt üretiminde toplam 400 milyar Euro’luk yani yaklaşık 2 trilyon TL’lik yıllık gelir elde ederken, Türkiye ise atıkları gömmek ve bertaraf etmek için yılda 15 milyar dolar harcamakta. Bir taraftan geri dönüşüm ile ürettiğimiz ikincil ham madde kullanımı ile hammadde ithalatını azaltarak, bir taraftan da üretim sürecinde ikincil ham madde kullanımı sayesinde daha az enerji kullanarak kazançlı olacağız.”

1,1 Milyar Doları Çöpe Atıyoruz

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 8’ncisi düzenlenen ‘Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’ (TÜRKTAY) sonuç bildirgesine göre Türkiye'de çöpün yüzde 95'ten fazlası gömülüyor. Bunların içinde geri dönüştürülebilir ve enerjiye çevrilebilir atıklar da var. Enerji elde edilebilir atıklar arasında kalorifik değeri 4500 ve üzerinde olan maddeler dahi bulunuyor. Gömdüğümüz çöplerin yüzde 65'i geri dönüşümle enerji elde edilebilir atıklar. Bunun da ekonomik değeri 1,1 milyar dolar.

Ekonomiye Katkı Sağlayacak

IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuar’ında yatırımcılar ve iş ortaklarının bir araya geleceğini belirten Sarıgöl, fuar organizasyonlarının Türkiye’ye katkılarının yeterince algılanamadığını vurguladı. Sarıgöl, “Ülkemizde düzenlenen her uluslararası fuar, aynı zamanda o sektörde ülke olarak bizi merkeze taşıyor. Bu durum imalat, istihdam ve ihracat artışı olarak ekonomimize katkı sağlıyor. Ek olarak birçok farklı ülkeden gelen ziyaretçiler sayesinde ülkemizin tanıtımına ve turizm gelirlerinin artışına hizmet ediyor” diye konuştu.

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