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GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNİN ESASLARI BELİRLENDİ

16 Mart 2017 Perşembe 12:57
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İşverenlerin 1 Şubat 2017'den itibaren işe aldıkları sigortalılar için uygulanacak gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNİN ESASLARI BELİRLENDİ
Maliye Bakanlığının "Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 18'inci maddede öngörülen teşvikle 1 Şubat 2017'den itibaren işe alınan ve gerekli şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amaçlandı. İşverenlere 1 Şubat 2017'den önce işe alınanlar için gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacağı hükme bağlandı.

Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam (özel sektör işverenlerinin 2016 Aralık ayına ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 1 Şubat 2017'den sonra ilave olarak yeni işe aldıkları sigortalılar) ile ilgili şartların varlığı her ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecek.

Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her iş yeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her iş yeri için ayrı ayrı dikkate alacak. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmayacak.

İşverenler, devir işlemleri öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam edecekler. 

İlave istihdam teşvikinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden mirasçıların şartları taşımak kaydıyla teşvikten faydalanmaları mümkün olacak.

Gelir vergisi stopajı teşviki 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacak. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 Aralık ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak, 2018 vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacak. 

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak.

Muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017'de uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecek.

Teşvikten yararlanan işverenlerin sonradan yapılan tespitlerde teşvikten yararlanma şartlarını haiz olmadıklarının belirlenmesi halinde, tahakkuk ettirilerek terkin edilen vergi gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilecek. 


Anadolu Haber Ajansı
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