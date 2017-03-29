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GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE SON 3 GÜN

29 Mart 2017 Çarşamba 11:18
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Maliye Bakanlığı: - "2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek"

GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE SON 3 GÜN
ANKARA (AA) - 2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2016 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderebileceği ifade edildi.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya bu gelir türlerinin birkaçından oluşan mükelleflerin de yıllık gelir vergisi beyannamelerini "hazır beyan sistemi" üzerinden söz konusu tarihte gün sonuna kadar gönderebileceği kaydedilen açıklamada, hesaplanan gelir vergisinin, bu yıl mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesinin gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "2016 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü bitecektir. Mükellefler vergilerini, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile anlaşmalı bankalardan, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek. Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için beyan ve ödeme işlemlerinin son güne bırakılmaması mükelleflerimizin yararına olacaktır." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Haber Ajansı
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