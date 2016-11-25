GELECEĞİN GÜCÜ GİRİŞİMCİLER G3 FORUM'U

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, gelecek 5 yıl içinde en çok konuşulacak teknolojilerin sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, suni zeka ve mobil platformlar olacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum'un öğleden sonraki oturumlarının açılışı G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu tarafından yapıldı. Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, konuşmasında, girişimcilerin hayalleri gibi büyük şirketlerin de hayalleri olduğunu belirterek, Turkcell'in hayalini de "Teknoloji odaklı bir şebeke operatörü ve deneyim odaklı bir hizmet şirketi olmak" şeklinde açıkladı. Küresel markaları ve bölgesel varlıklarıyla dünyada en iyileri yapan bir Turkcell yaratma yolculuğuna çıktıklarını aktaran Terzioğlu, "Bu yolculuğun içindeki reçetenin önemli parçalarından biri, girişimcilerin hayallerine de ortak olmak. Sosyal inovasyon en önemli konulardan biri. Biz 'Girişimcilerin şirketlerine ortak olacağımıza, onların hayallerine ortak olalım, onların hayallerini gerçekleştirmek için imkanlar sağlayalım' dedik. O yüzden bulut teknolojilerine yatırım yapıyoruz." dedi.



Teknoloji ve internetle ilgili hayalleri olan girişimcilerin, o teknolojilere daha kolay ulaşması için ortamlar hazırladıklarını anlatan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da sosyal inovasyonu, teknolojileri gerçekten girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak, fonlamaya daha kolay ulaşmasını sağlayacak 'Arı Kovanı' gibi projeler yapıyoruz. Arı Kovanı, kitlesel fonlama platformu. Yaklaşık bir sene önce bunu oluşturmaya başladık. 'Yasası yok' diye çok itiraz eden oldu. Mehmet Şimşek Bey müjdeyi verdi, bir ay içinde Kitlesel Fonlama Yasası ve Sermaye Piyasası'nın gerektirdiği mevzuatlar da çıkacak." Sosyal inovasyonun önemine işaret eden Terzioğlu, geleceğin teknolojileri hakkında girişimcilere bilgi verdi.

Sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, suni zeka ve mobil platformların gelecek 5 sene içinde en çok konuşulacak teknolojiler olacağının belirten Terzioğlu, "Biz sosyal inovasyon alanında kendimize şöyle bir misyon edindik; 'Bu teknolojileri öyle bir şekilde kullanalım ki, özel ihtiyaç sahibi kitlelere hakikaten onların hayatlarını iyileştirecek şekilde dokunabilelim.' Hayallerin gerçeğe dönmesi için inanmak ve tutkuyla çalışmak gerek. Dünyada gerçekleşen değişimin en önemli unsuru da bu umuda, bu inanca, bu çalışkanlığa sahip olmak" dedi.



"Kitlesel fonlama için de melek yatırım için de başvuracağınız yer Türkiye'de var"

TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu ise banka olarak girişimciliğe verdikleri önemi anlattı.

Klasik bir banka iken hayatlarına "melek yatırımcılık" kavramının girme sürecini anlatan Telekoğlu, "Baktık melek yatırımcılıkta bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek için melek yatırım platformu kurmaya karar verdik ama bize de 'Olmaz, yapmayın, siz işinizi yapın' diyenler oldu. Biz bu platformu bir ekip olarak kurduk ve banka da buna destek verdi. Yetmedi, Hazine Müsteşarlığı'nın kapısını çaldık, akredite Melek Yatırım Ağı kurmak istedik ve olduk. 40 tane lisanslı melek yatırımcımız var. Bu bilgi ve birikimi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz TEB Özel Yatırımcı Kulübü ile bir nokta daha ileriye taşıdık." diye konuştu.

Telekoğlu, TEB Özel Melek Yatırım Platformu üzerinden melek yatırımcılığın gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, TEB Girişim Bankacılığı çatısı altında da desteklenen girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasına aracılık ettiklerini belirterek, sektör olarak hayali kurulan finans teknolojisi konusunda, fikir ve projeleri olan start-up'lara özel yeni bir destek programı da başlattıklarını dile getirdi.

TEB Fintech Future Four ile bankacılık ve finans sektörünün problem ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten, takım haline gelmeyi başarmış, yaratıcı fikirler üretmeyi hedefleyen girişimcileri hedeflediklerine değinen Telekoğlu, "Program ile finans sektöründe dünya çapında sorunların cevabı olabilecek fikirler üretip sonrasında oluşacak değeri paylaşacağız. Kitlesel fonlama için başvuracağınız yer de, melek yatırım almak için girişiminizi göstereceğiniz yer de Türkiye'de var, pes etmeyin, yanınızdayız." dedi.



"Girişimcilik istihdam demek, refah demek ve ekonomik büyüme demek"

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da 6'ncısını yaptıkları G3 Forum'da yine insan kaynakları uzmanlarından pazarlamacılara, yatırımcıdan girişimciye 800 kişiyi ağırladıkları bilgisini vererek, "İçinde bulunduğumuz koşullar girişimciliği geliştirmek için zor görülebilir, fakat ne kadar zor görünüyorsa, bu uğurda daha çok çalışmanın sorumluluğunu da bir o kadar daha çok hissediyorum." ifadelerini kullandı. Kamudan özel sektöre, sivil toplumdan finansman sağlayıcılara kadar herkesin girişimcilik ekosisteminin paydaşları olduğunu anlatan Sabancı, paydaşlar olarak girişimcilere cesaret vermek ve girişimcilik koşullarını iyileştirmek için çalışmanın görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi. Sabancı, bu bilinçle ekosisteme destek vermeye tüm güçleriyle devam edeceklerini belirterek, "Çünkü girişimcilik istihdam demek, refah demek ve ekonomik büyüme demek. Önümüzde yapabileceğimiz tek şey var, o da girişimcilik ve inovasyon." G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ise G3 Forum'un geçen 5 yılda 4 bin 500 girişimci ve girişimci adayını, sayısı 300'ü bulan mentorla bir araya getirdiğini aktararak, "Türkiye’nin her yerinde daha fazla girişimciye ulaşmak için 2015 yılında Anadolu’ya da açılıp, G3 Forum Kayseri ve G3 Forum Trabzon etkinliklerini yaptık. Bunlara devam edeceğiz. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin girişimcilere ihtiyacı var. Dünyayı, ekonominin yenilenme gücü olan girişimciler değiştirecek. Girişimcilerin pusulası hisleri, hayal güçleri ve en önemlisi cesaretleridir. Hayal ve aklın doğru bileşimini yaratan girişimciler ise başarıyı yakalar." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Haber Ajansı