GELECEĞİM SOSYAL BİLİMLER ZİRVESİ

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'de bir taraftan sınırlı sayıda deneyimli insanı işe alırken, asıl insan kaynağını üniversite yeni mezunlarından aldıklarını belirterek, "Her sene en iyi 125 mühendisi, en iyi 125 ekonomist ve sosyal bilimler alanındaki mezunu aramıza katmaya çalışıyoruz. Amacımız üniversite mezuniyetinden sonra bir sene daha neredeyse bir MBA çalışması gibi, şirkette o insanları eğitime tabi tutmak ve yeni jenerasyon Turkcell liderlerini yetiştirmek." dedi.

Kadir Çöpdemir, İbn Haldun Üniversitesi desteğiyle düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" kapsamında Terzioğlu ile bir söyleşi yaptı.

Öğrencilik döneminde "bir dönem uluslararası bir deneyime sahip olacağı" fikrine sahip olduğunu ifade eden Terzioğlu, uluslararası şirketleri sürekli araştırdığını ve üniversitede işletme okuduktan sonra kendisine uluslararası bir kariyer yapacağını söylediğini aktardı.

Terzioğlu, insanın hayaline odaklı olması gerektiğini dile getirerek, "Hayal sahibi olmak, dünyanın en büyük zenginliği. Ben hayalimi erken yaşlarda yakaladım. Uluslararası deneyim önemliydi ve bu hayalimi de gerçekleştirdim." diye konuştu.

Bir şirkette çalışırken, "Vereceğim karar, hissedarlarım, müşterilerim, ekibim ve benim için iyi mi?" sorularının sorulması gerektiğini belirten Terzioğlu, bu sorular sorulduğu ve olumlu yanıt alındığı zaman hata yapma olasılığının düştüğünü söyledi.

-"Başarısızlığın tek tanımı vazgeçmek"

Terzioğlu, ortak bir başarıda başarının tamamının ekibe verilmesi gerektiğine değinerek, "Kredinin hepsini verin. Ne kadar çok verirseniz, size o kadar çok geri dönecektir. Bir başarı varsa, o ekip işidir. o ekip siz olmasanız da o başarıyı sağlayacaktır." dedi.

Erken kalkanların başarılı olma şansınının artığına işaret eden Terzioğlu, "Bir insanın başarısız olabileceği ihtimalini kabullenmesi, onunla nasıl başedebileceğini ifade edebilmesi güzel bir şey. Başarısızlığın tek tanımı vazgeçmek. Deneyimlerle barışık yaşamak lazım." diye konuştu.

Terzioğlu, Turkcell'in insan kaynakları stratejisine değinirken, şunları söyledi:

"Bir taraftan sınırlı sayıda deneyimli insanı işe alırken, asıl insan kaynağını üniversite yeni mezunlarından alıyoruz. Her sene en iyi 125 mühendisi, en iyi 125 ekonomist ve sosyal bilimler alanındaki mezunu aramıza katmaya çalışıyoruz. Amacımız üniversite mezuniyetinden sonra bir sene daha neredeyse bir MBA çalışması gibi, şirkette o insanları eğitime tabi tutmak ve yeni jenerasyon Turkcell liderlerini yetiştirmek. Neredeyse her 10 senede şirketin yarısı, yepyeni, aynı bilgilerle, aynı disiplinle, aynı kültürle yoğrulmuş insanlardan oluşacak. Geçen sene yaklaşık 80 bin kişi başvurdu bu sürece

Anadolu Haber Ajansı